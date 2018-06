Bewoners in onzekerheid: welke van de twee Zeeuwse kerken wordt verkocht?

Iets meer dan twee kilometer scheiden de kerken van de Zeeuwse dorpen Hansweert en Schore van elkaar. De ene zondag ontmoeten de hervormde gelovigen elkaar in de huiselijke kerk van Hansweert, de andere keer trekken ze naar het monumentale gebedshuis in Schore. Met 35 zijn ze nog ongeveer, overwegend ouderen. Natuurlijk verloop maakt hun groep elk jaar kleiner. Van jeugdige aanwas moeten ze het allang niet meer hebben, een enkeling daargelaten. Afgelopen week nam de gemeente daarom afscheid van de kindernevendienst. Dat die ooit terugkeert, lijkt erg onwaarschijnlijk.

Vier jaar geleden besloot de kerkenraad om beide kerken op Zuid-Beveland in de stille verkoop te doen, met de restrictie dat er maar één daadwerkelijk mag worden verkocht. Met de verkoop van de ene kerk kan voorlopig het onderhoud van de andere worden gefinancierd. De interesse die er tot nu toe was, leidde steeds tot niets. Vandaar dat nu is gekozen voor een openbare inschrijving. Die sluit vandaag. "Ik verwacht wel iets, we hadden deze week nog een serieuze bezichtiging", zegt kerkrentmeester Peter Nieuwenhuyzen hoopvol. "Maar tijdens de kijkdag bleef het volledig stil. Dat was wel teleurstellend."

Welke van de twee gebouwen van de hand gaat, is de gemeente om het even. Nieuwenhuyzen: "We kunnen niet kiezen en wachten daarom af wat de markt doet. Eigenlijk is het appels met peren vergelijken, het zijn zulke verschillende kerken. Natuurlijk zijn er individuele voorkeuren. De een kijkt er pragmatisch tegenaan, een ander laat zich daarbij emotioneel leiden. Zelf heb ik ook een lichte voorkeur, maar die spreek ik liever niet uit."

Bed & Breakfast

Vanuit haar woonkamer in Schore heeft de 89-jarige mevrouw Schoo prachtig zicht op de kerk van Schore. Ze hoopt dat juist deze wordt verkocht. De belangrijkste reden: het is zo donker in haar huis. "Ze snoeien de bomen in de kerktuin volgens mij al jaren niet meer, ik hoop dat een nieuwe eigenaar daar wel geld voor heeft." Een idee voor een nieuwe bestemming heeft mevrouw Schoo ook al. "Een bed & breakfast lijkt me heel leuk. Wist u dat dat heel erg in is tegenwoordig?"

Wat Nieuwenhuyzen betreft, behoort zo'n oplossing zeker tot de mogelijkheden. "Er zijn voor beide gebouwen al diverse opties de revue gepasseerd: een speciaalzaak, kinderdagverblijf, restaurant, coachingsruimte, appartementen. Op zich allemaal prima. Wij houden de maatschappelijke functie zeker in het oog. Een dancing kun je de omgeving niet aandoen, dan houden we de verkoop tegen." Maar even concreet, wat kost zo'n kerk? Nieuwenhuyzen: "Die bedragen staan in verzegelde enveloppen die bij onze adviseur liggen. Misschien valt het de meeste mensen wel mee. Je hoeft er in elk geval geen vele tonnen voor te betalen."

