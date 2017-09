Bewoners Grenfell Tower woedend over onderzoek: Dit is lang niet genoeg

Hoe kan het dat in de 21ste eeuw in Londen zo'n ramp heeft kunnen gebeuren? Dat is de belangrijkste vraag van de commissie die gisteren het officiële onderzoek begon naar de tragische brand in de Grenfell Tower op 14 juni, nu drie maanden geleden. Naast de oorzaak van de brand, die aan tachtig mensen het leven kostte, zullen de onderzoekers ook kijken naar de nasleep en de hulpverlening. Met name op het handelen van de verantwoordelijke woningcoöperatie en het stadsdeel Kensington en Chelsea hebben bewoners enorm veel kritiek.

Zo blijkt dat slechts drie van de 196 huishoudens inmiddels een nieuw huis hebben. De anderen verblijven sinds de brand in hotels in de omgeving, in afwachting van wat komen gaat. En dat terwijl premier May vlak na de brand beloofde dat iedereen binnen drie weken een nieuw huis zou hebben. De woede en frustratie over hoe slachtoffers door de overheid zijn behandeld is gigantisch.

Waarom?

Daardoor is er ook weinig vertrouwen in de door premier May aangestelde onderzoekscommissie. Zo vinden veel bewoners de onderzoeksvraag 'hoe de brand is ontstaan' lang niet genoeg. "De grote vraag is: waarom werden zorgen van bewoners over de brandveiligheid ruim voor de brand genegeerd?", zegt overlevende Joe Delaney.

Joe Delaney © REUTERS

Het lokale Labour-parlementslid Emma Dent Coad sloot zich gisteren aan bij demonstrerende bewoners. "Het feit dat de onderzoekscommissie zich presenteert in een duur hotel in het centrum van Londen met kroonluchters aan het plafond en niet in onze wijk, geeft wel aan hoe groot de afstand is. Smakeloos."

Parlementslid Emma Dent Coad © REUTERS

"Ik ben me ervan bewust dat het leven van de slachtoffers door de brand ondersteboven is gekeerd", reageerde Martin Moore-Bick, de oud-rechter die aan het hoofd staat van de onderzoekscommissie. "Maar als we de waarheid boven tafel willen krijgen, moeten we dat kalm en verstandig doen."

Moore-Bick is er niet om betrokkenen te veroordelen, zo zei hij, of compensaties aan de slachtoffers uit te delen. Dat volgt eventueel bij een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van zijn bevindingen. Hij zal de komende maanden getuigen en experts horen om uiteindelijk een zo onpartijdig mogelijk oordeel te vellen, liet hij weten. Dat wordt in de loop van volgend jaar verwacht.