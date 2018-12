Bewoners compleet verrast: tsunami Indonesië eist ruim 200 levens

Vlak voordat de golven kwamen was het rustig en donker vertelde Oystein Lund Andersen tegen de BBC. De Noorse fotograaf stond op zaterdagavond op het Anyer strand op West-Java de vulkaan Krakatau te fotograferen. “De eerste golf was nog niet zo hoog, daardoor kon ik op tijd wegrennen.” De tweede golf was hoger. Andersen wist op tijd zijn vrouw en zoon die in het hotel lagen te slapen te wekken en in veiligheid te brengen.

Minder geluk had de lokale band Seventeen die een optreden op het strand gaf in het Tanjung Lesung resort voor werknemers en familieleden van het staatselektriciteitsbedrijf. Op beelden is te zien hoe het podium opeens wordt opgetild en de bandleden en hun apparatuur het publiek in worden geslingerd. De band heeft in een verklaring laten weten dat de bassist en de manager dood zijn gevonden. Een paar bandleden worden nog vermist.

De inwoners van West-Java en Sumatra lijken totaal overrompeld te zijn door de tsunami. Er waren geen voortekenen te zien of te voelen zoals water dat zich terugtrok of een bevende aarde. Volgens de autoriteiten zouden op sommige plekken wel sirenes zijn afgegaan.

Zo vlak voor kerst is de getroffen Pandeglangregio in de Bantenprovincie nog drukker dan normaal. Veel inwoners uit Jakarta trekken dan naar de stranden ten zuidwesten van de hoofdstad en het nationaal park Ujung Kulon om vakantie te vieren.

Ook op Sumatra in de stad Bandar Lampung moesten mensen zich halsoverkop in veiligheid zien te brengen. Honderden van hen zochten hun toevlucht in het kantoor van de gouverneur. Ook op Sumatra vielen tientallen doden.

De Indonesische president Joko Widodo heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers. Ook heeft hij de hulpinstanties opgeroepen om “onmiddellijk noodhulp te verlenen, op zoek te gaan naar slachtoffers en de gewonden te verzorgen”.

Hij vroeg de slachtoffers geduld te hebben. Dat zal waarschijnlijk nodig zijn want evenmin als de bewoners waren de ziekenhuizen op een ramp voorbereid. Reddingswerkers en ambulances kunnen maar moeilijk de slachtoffers bereiken omdat de wegen geblokkeerd zijn door puin, omgevallen bomen en elektriciteitspalen. Ook is de hoofdweg in Pandeglang zwaar beschadigd.

De mensen die zijn geëvacueerd mogen voorlopig nog niet terug.

De vulkaan is het kind van een explosieve ouder De Krakatau, de ‘vader’ van de vulkaan die een rol speelde bij de tsunami van dit weekeinde, werd 135 jaar geleden met een ongekende, vernietigende klap wereldberoemd.