Bewoners bevingsgebied krijgen gelijk: waardeverlies huizen meteen compenseren

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) staat op het standpunt dat pas bij verkoop van het huis een betrouwbare schatting valt te maken van het waardeverlies door bevingen. De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Wag) had dat namens 4000 bewoners en twaalf woningcorporaties in het bevingsgebied aangevochten bij de rechter. In 2015 kreeg de Wag al gelijk van de rechtbank. De Nam ging in beroep maar moet nu ook bij het gerechtshof bakzeil halen.

“We zijn blij met de uitspraak”, aldus Wag-voorzitter Lolke Weegenaar tegenover het ANP. “Nu moet de Nam ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de Nam om de tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd.”

Enorme overwinning

Politiek Den Haag is ingenomen met de uitspraak van de rechter dat de Nam de waarde die woningen verliezen door de gaswinning gelijk moet vergoeden. Regeringspartij ChristenUnie spreekt van goed nieuws en de oppositie is minstens even verheugd.

"Groningers winnen van de Nam!", twittert Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP). PvdA'er Henk Nijboer wijst op 'de grote financiële consequenties' van deze 'enorme overwinning'. Die is volgens Liesbeth van Tongeren van GroenLinks 'helemaal terecht'. Zij wil van verantwoordelijk minister Eric Wiebes (economische zaken) horen hoe hij denkt over de uitvoering van het vonnis. PVV-Kamerlid Alexander Kops vindt dat 'het enige wat de Nam moet doen, is betalen!'

Volgens Carla Dik-Faber (ChristenUnie) loopt de Nam de kantjes eraf richting Groningse huizenbezitters. Dit is de zoveelste tik op de Nam-vingers en het is nu 'tijd om recht te doen: diréct compenseren', stelt ze.

Wag heeft berekend dat er sprake is van een waardevermindering van in totaal 1 miljard euro. De stichting ging daarbij uit van 100.000 huizen. De Rijksuniversiteit Groningen kwam later tot een schadepost van minimaal 954 miljoen euro, verdeeld over 180.000 huizen.

Door het waardeverlies gelijk te compenseren wordt veel onzekerheid bij gedupeerden voorkomen, stelt Wag. Veel huiseigenaren zouden volgens de stichting anders niet in aanmerking komen voor een vergoeding doordat ze hun woning niet verkocht krijgen.

Ook woningcorporaties

kunnen nu

schade gaan claimen

Maar ook als bewoners niet weg willen uit hun huis kunnen ze last hebben van de lagere waarde. Bij echtscheiding bijvoorbeeld, bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor een verbouwing of als de woning ‘onder water’ staat, ofwel de marktwaarde lager is dan de afgesloten hypotheek.

Woningcorporaties kunnen nu met het vonnis in de hand ook hun schade gaan claimen. Tot de uitspraak van de rechtbank in 2015 gold de vergoeding na verkoop alleen voor particuliere huiseigenaren. In het getroffen gebied beheren corporaties tienduizenden woningen.

Lees meer: Een beetje minder gas help niet, waarschuwen ingenieurs