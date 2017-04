Bewoner verwoeste appartement Veendam was 'vreemde eend in de bijt'

“Als ik een paar minuten later was thuisgekomen was ik dood geweest.” Eddy Löhr (45) zit in de donkere sporthalkantine in Veendam waar buurtbewoners worden opgevangen. Broodjes en soep worden rondgedeeld. Hulpverleners met gele hesjes lopen tussen de veelal bejaarde evacués rond.

Om tien voor zeven ‘s ochtends werd het appartement van Löhr’s schuine bovenbuurman op de bovenste verdieping weggevaagd, vermoedelijk door een gasexplosie. Appartementen daaromheen raakten zwaar beschadigd. De explosie veroorzaakte een enorme knal die op kilometers afstand te horen was.

Löhr kwam enkele minuten daarvoor thuis na een wandeling met de hond. “De plek in de hal die ik passeerde lag minuten later bedolven onder het puin. Bijna had ik dit niet na kunnen vertellen.” Samen met andere bewoners, veelal senioren en enkele mensen van middelbare leeftijd die het complex samen bewonen, wacht Löhr tot hij hoort of hij terug mag.

Uren na de klap liggen nog steeds overal glasscherven op straat. Ramen en deuren van omliggende panden sneuvelden, dakpannen vielen van de daken. Löhr: “De chaos was enorm. Ik liep door de gang om andere bewoners mee naar buiten te nemen.” De brandweerkazerne met ambulancepost ligt op steenworp afstand van het complex, de hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Drugsverslaving

Tussen de brokstukken en het glas had Löhr de man zien liggen die hij voor de ravage verantwoordelijk houdt. “Die was door de knal naar buiten geslingerd.” De 37-jarige man kampte volgens Löhr en andere bewoners met een drugsverslaving. “Hij zorgde al langer voor overlast”, zegt ook bewoner Engeltje König die naast Löhr in de kantine zit. “Hij viel mensen lastig, kreeg allerlei ongure types over de vloer. In dat huis werd in drugs gehandeld.” Volgens haar was het zelfmoord, waar hij al eerder mee had gedreigd. Politie en brandweer onderzoeken de toedracht van de explosie nog.

'Ze moesten maar verhuizen, hoorden ze'

Het moest een keer mis gaan, zeggen ook andere bewoners in de kantine. “De jongen was een vreemde eend in de bijt. Iedereen in het complex gaat verder goed met elkaar om”, zegt Löhr. “Wij zijn nu de dupe,” zegt zijn buurvrouw König. Ze wijst naar een echtpaar verderop. “Het echtpaar Geertsema woonde recht onder hem. Van hun huis is niets meer over. Ze hebben wel twintig keer geklaagd bij de politie en woningbouw. Ze moesten maar verhuizen, hoorden ze. Dat waren ze ook van plan, zo erg was het. Nu hebben ze niets meer. Die jongen weet niet wat hij heeft aangericht.”

De woningcorporatie Acantus bevestigde vandaag dat de bewoner bekend stond als een overlastgever. Volgens een woordvoerster werd er al gezocht naar andere woonruimte om hem onder te brengen.

Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam bevestigt dat de bewoner ‘zeer waarschijnlijk’ de explosie heeft veroorzaakt. Een deel van het complex werd gisterenmiddag direct gesloopt vanwege instortingsgevaar. Voor die bewoners wordt vervangende woonruimte geregeld. Andere bewoners kunnen in de loop van de avond terugkeren naar hun huizen.

Lees ook: Dode na zware explosie in Veendam