Bewapening boa's heikel punt: wat is eigenlijk hun rol?

Voor de vakbondsvoorzitter is het simpel: een werkgever moet ervoor zorgen dat een medewerker het juiste gereedschap krijgt om zijn taak uit te voeren. En gezien de situaties waar Amsterdamse buitengewoon opsporingsambtenaren (kortweg boa’s) in terechtkomen, zijn een wapenstok en pepperspray hoognodig. “Misschien niet voor een rondje in het park op woensdagmiddag, maar wel voor boa’s die op zaterdagavond werken rond uitgaansgebieden”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP.

Lees verder na de advertentie

Vandaag probeert de gemeente Amsterdam via een kort geding te voorkomen dat boa’s een paar uur het werk neerleggen op Koningsdag. Voor de boa’s is de staking een logisch vervolg op eerdere acties om de gemeente te bewegen bewapening te regelen. De gemeente wil daar niet aan omdat het geweldsmonopolie bij de politie ligt en vreest nu met de aangekondigde staking problemen op een van de drukste dagen van het jaar.

In meer gemeenten krijgen de buitengewoon op­spo­rings­amb­te­na­ren te maken met agressie, zonder dat zij naar eigen zeggen de middelen hebben zich daartegen te verdedigen

De roep om boa’s uit te rusten met wapenstokken en pepperspray, klinkt niet alleen in Amsterdam. In meer gemeenten krijgen de boa’s te maken met agressie, zonder dat zij naar eigen zeggen de middelen hebben zich daartegen te verdedigen. Dat terwijl er genoeg voorbeelden zijn van boa’s die de uitrusting al wel kregen.

Volgens de recentste cijfers van het ministerie van justitie en veiligheid dragen van de 24.431 boa’s in Nederland er 874 een wapenstok, 306 pepperspray en dragen er 186 zelfs een vuurwapen. Daar kregen ze speciale toestemming voor van de minister.

De discussie rond de bewapening van boa’s legt de vinger op de zere plek: want wat is nou precies de rol van boa’s? In principe houden veel boa’s zich bezig met leefbaarheid – oftewel kleine overtredingen die overlast veroorzaken of zorgen voor ergernissen in de wijk.

Gaat het om openbare orde, dan is de politie aan zet. Maar volgens Gerrits is die scheiding niet altijd zo duidelijk: “Wie denk je dat het verbod op snorfietsers op de fietspaden in Amsterdam gaat handhaven? Boa’s krijgen er alleen maar taken bij. Dat werk zit vaak tegen het handhaven van de openbare orde aan.”

Onduidelijke rol Ook veel burgers lijken door de bomen het bos niet meer te zien. Dat komt niet alleen door het verschil in uitrusting, die met wapenstokken en handboeien veel op die van agenten lijkt. Er is ook een verscheidenheid aan boa’s met diverse opdrachten: van het optreden tegen wildplassers, tot het toezien in natuurgebieden of het openbaar vervoer, tot het handhaven van verkeersovertredingen. Maar ook weer niet alle verkeersovertredingen. Zo mogen sommige boa’s sinds begin dit jaar auto’s die eenrichtingsverkeer negeren beboeten. Ingrijpen bij door rood rijden hoort in principe weer niet bij het takenpakket, maar is aan de politie. Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden kan voor onbegrip bij burgers zorgen, denkt Sten Meijer van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dan zien ze bijvoorbeeld dat boa’s niet ingrijpen terwijl er iemand door rood rijdt. Het zou volgens hem goed zijn als gemeenten goede voorlichting geven over het werk van de ambtenaren. Helemaal duidelijk zou het zijn als er landelijk één lijn wordt getrokken, erkent Gerrits. Voor het uiterlijk van boa’s die zich bezighouden met de openbare ruimte is dat alvast gelukt: er is landelijk één uniform gekomen. Maar voor de uitrusting en taken ligt dat lastiger. Elke gemeente kampt met eigen problemen en zet boa’s dus naar eigen inzicht in.

Lees ook: