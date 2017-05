Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

De ceremonie vond plaats voor Hotel De Wereld waar in 1945 overeenstemming werd bereikt over de Duitse overgave. De Wageningse burgemeester Geert van Rumund stak het bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein aan. Hij kreeg het vuur overhandigd uit handen van de Britse Normandië-veteraan Ray Lord (91). Die had het opgehaald in het Britse Hull.

Vanuit het hele land zijn er lopers naar Wageningen gekomen, meer dan 1300 in ruim zeventig teams, die het vuur in estafette weer terugbrengen naar hun eigen gemeente.

De Nationale Bevrijdingsvuurestafette is al sinds 1948 een traditie. In dat jaar werd een fakkel vanuit de Britse havenstad Portsmouth naar het D-day strand in Normandië gebracht. Nijmeegse atleten namen het vuur vervolgens mee naar Wageningen.

