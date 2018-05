Bevrijdingsdag: bier drinken én over vrijheid praten

Misverstand één over Bevrijdingsfestivals: alle artiesten komen per helikopter. Misverstand twee: ze treden belangeloos op, want het festival draait toch op bakken subsidie. Zo gepiept, een festival organiseren.

Emma Quilligan en Annemien Brugging helpen die veronderstellingen moeiteloos de wereld uit. Ze werken beiden zo'n tien jaar bij het Bevrijdingsfestival Overijssel, dit jaar voor het eerst als directeur. Die helikopter? Die is er alleen voor de drie ambassadeurs van de vrijheid. Zwolle krijgt vanuit de lucht bezoek van dj Fedde le Grand.

Vanaf het podium worden bezoekers opgeroepen vooral de 'vrij­heids­rou­te' te volgen

Het organiseren van een festival voor 130.000 à 140.000 bezoekers op een oppervlakte van 35.000 vierkante meter is geen kleinigheid. Er zijn zeven 'area's', van het hoofdpodium tot het multiculturele Wereldplein en het Windesheimtheater, waar studenten van de hogeschool lezingen geven. Achthonderd vrijwilligers bouwden het terrein de afgelopen weken op. Ook gisteren waren zij nog in de weer met de podia en het schikken van de bloemen voor op de tafels bij de eettenten. Het weer wordt vandaag uitstekend. Een meteoroloog houdt de gevoelstemperatuur de hele dag in de gaten. Quilligan: "Als die te hoog oploopt, gaan we gratis water uitdelen."

De Zwolse directie heeft het goede weer hard nodig. Brugging en Quilligan namen vorig jaar het festival over. En hun bv heeft nog niet veel vlees op de botten. Aangezien zo'n 15 procent van de inkomsten uit subsidie komt en nog eens 15 procent uit sponsoring, moet 70 procent van de bezoekers komen. Als zij vandaag genoeg bier drinken in de zon, dan kan een deel van de opbrengsten in een potje om een verregende editie op te vangen.

In dat bier drinken schuilt trouwens nog een misverstand, vindt de organisatie. Want, zo luidt vaak de kritiek, die veertien Bevrijdingsfestivals in het land hebben niets meer met de thematiek van de feestdag te maken. Vieren we op 5 mei de vrijheid, of gaan we vooral uit ons dak met acht bier in de kraag?

Dat laatste is echt niet meer het geval, zegt Brugging. Ze wijst op het 'Plein van de Vrijheid' dat alle Bevrijdingsfestivals hebben, waar je kan praten met een veteraan en waar organisaties als Amnesty en het Rode Kruis vertellen over vrijheid. Op het Zwolse Wereldplein gaat het over vrijheid in de kunst, journalistiek en veiligheid. En op de Familieweide wordt de definitie van vrijheid nog wat verder opgerekt, door ook duurzaamheid erbij te betrekken. In een quiz kunnen kinderen raden hoe lang afval dat je op straat gooit erover doet om te vergaan.

Brugging is de eerste om toe te geven dat het een uitdaging is om feestvierders ook bij die onderdelen te krijgen. "Voorheen bleven mensen vaak hangen bij het hoofdpodium. Ze hadden geen idee dat er achter die zwarte kist nog van alles was." Daarom is er een route uitgestippeld langs de educatieve onderdelen. En vanaf het podium worden bezoekers opgeroepen vooral die 'vrijheidsroute' te volgen. Met lichte drang, geen dwang. Het blijft 5 mei.