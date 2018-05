Bevrijd is vrijgemaakt én liefgehad, zo lijkt het

Er zit het woord vrij in, dat voor zichzelf spreekt, en ook het voorvoegsel be-. Maar vrij is een bijvoeglijk naamwoord, en er bestaan verder geen afleidingen van be- met een bijvoeglijk naamwoord. Je hebt wel 'bekladden', maar niet 'belelijken'.

Het voorvoegsel doet het zelfs nog in het moderne Nederlands. Je zou zomaar een nieuw woord kunnen maken. Stel dat je voor je werk telkens ruimtes moet voorzien van stoelen, dan kun je daarvoor het woord bestoelen construeren. Dat bestaat niet (het staat niet in het woordenboek), maar de betekenis is duidelijk. Het gaat erom dat ergens iets bij komt (be- was oorspronkelijk ook bij-).