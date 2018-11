Bevoorrechte Federer: Ik krijg ook weleens niet mijn zin

Hij speelt vaak ’s avonds als het koel is en krijgt het hoogste bedrag aan startgeld als hij ergens speelt. Waar Roger Federer tennist, is een uitverkocht evenement gegarandeerd. Toernooidirecteuren doen alles om de 20-voudige grandslamkampioen te lokken, maar niet alle spelers zijn het daar mee eens.

Daarom gaat het deze week in de wandelgangen op het eindejaarstoernooi voor de beste spelers van dit seizoen, de ATP Finals, niet alleen over zijn kwaliteit. Het gaat ook over voorkeursbehandeling die de 37-jarige Zwitser geniet.

Er werd al wel eerder voorzichtig wat geklaagd als Federer op de Australian Open weer eens in de avond werd ingedeeld. Dit jaar begonnen twaalf van de veertien partijen die hij in Melbourne speelde om half acht ’s avonds, als de ergste hitte weg was. Federer had daar zelf om gevraagd, zoals hij wel vaker doet. Djokovic daarentegen, werd wel op het heetst van de dag ingedeeld.

De Franse speler Julien Benneteau kijkt al twee jaar met verbazing naar die voorkeursbehandeling op de Australian Open. Hij uitte onlangs in een interview met Radio Monte Carlo kritiek op de naar zijn mening te grote invloed van Federer op de tour.

Logisch Benneteau vindt het bijvoorbeeld vreemd dat de toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, zakelijke banden heeft met Federer. ­Tiley is betrokken bij de Laver Cup, een lucratief demonstratietoernooi dat Federer twee jaar geleden in het leven heeft geroepen. Tiley reageerde niet op zijn zakelijke band met de Zwitser. Hij zei wel dat het meer dan logisch is dat Federer prime-time op televisie te bewonderen is. “Federer is extreem populair, een unieke atleet die wereldwijd heel veel aandacht genereert. Onze kijkers willen hem op het beste tijdstip zien. Daar zal elke toernooidirecteur het mee eens zijn.” Federer is extreem populair, een unieke atleet die wereldwijd heel veel aandacht genereert Benneteau uitte ook kritiek op de promotie van Federers Laver Cup. Toen de nieuwe opzet van de Davis Cup zou plaatsvinden in november, liet Federer zich volgens de Fransman niet horen. Pas toen de Davis Cup ineens naar september werd verplaatst en zijn Laver Cup in het gedrang kwam, kwam de Zwitser in actie. Benneteau: “Toen het zou clashen met de Laver Cup keerde hij zich plotseling tegen het nieuwe format.” Benneteau beschuldigt Federer ook van belangenverstrengeling omdat er bij zijn marketingbureau Team8, opgericht door Federer en zijn agent Tony Godsick, leden zitten die ook betrokken zijn bij de Australian Open en de US Open.

Privileges Federer zei in Londen op een persconferentie van het eindejaarstoernooi, dat hij inderdaad over privileges beschikt, maar dat hij ook weleens niet zijn zin krijgt. “Op de US Open vroeg ik om maandag te spelen, terwijl ik dinsdag aan de bak moest. Soms krijg ik hulp, soms niet.” Djokovic zei in Londen dat hij het logisch vindt dat Federer een aparte behandeling krijgt. “Hij heeft zes keer de Australian Open gewonnen. Als híj geen aparte behandeling krijgt, wie dan wel? De mensen willen hem zien spelen op de grootste baan op het mooiste uur. Dat is om half acht in de Rod Laver Arena.” Hij voegde er nog aan toe dat hij wel snapt dat spelers het irritant vinden dat Federer altijd op een gunstig tijdstip mag spelen. Maar dat de Zwitser ook veel aandacht genereert voor het tennis, en dat jongens als Julien Benneteau daar ook van profiteren.