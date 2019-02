Bevolking verdeeld over uitbreiding luchthaven Lelystad

In Flevoland is 69 procent van de bevolking voor, in Gelderland ziet 45 procent die uitbreiding wel zitten en in Overijssel staat 43 procent er positief tegenover. Dat blijkt uit een enquête de drie regionale omroepen in die provincies hebben laten uitvoeren door Right Marktonderzoek.

In de drie provincies is 21 procent van de ruim 1200 ondervraagden tegen de uitbreidingsplannen. Mensen die onder de voorgestelde vliegroutes komen te wonen, zijn veel negatiever over de uitbreiding dan degenen die niet te maken krijgen met vliegtuiglawaai. Overigens denkt 37 procent van de inwoners dat ze onder zo’n route komen te wonen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Vakantieverkeer Lelystad Airport moet het vakantievliegverkeer van het overbelaste Schiphol gaan overnemen, maar het blijkt lastig dit in regelgeving vast te leggen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat probeerde al tot twee keer toe de goedkeuring van Brussel te krijgen om in Lelystad alleen plek te bieden voor vakantievluchten die eerder vanaf Schiphol plaatsvonden. Maar de Europese Commissie weigerde tot dusver in te stemmen met de regelgeving, omdat er dan geen sprake zou zijn van eerlijke concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen. Het politieke gedoe over de luchthaven heeft het vertrouwen onder de bevolking geen goed gedaan De minister kwam in januari voor de derde keer met een plan, waarin voor een deel wel nieuw vliegverkeer wordt toegestaan. Dit stuitte weer op weerstand in de Tweede Kamer. Niet alleen bij de oppositie, maar ook bij coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Zij blijven erop hameren dat Lelystad alleen maar bestaansrecht heeft als overloopluchthaven van Schiphol. Ondertussen strijden verschillende actiegroepen in Oost-Nederland onafgebroken tegen de uitbreiding van de luchthaven. Het is daarom nog maar de vraag of het gaat lukken om de vakantieluchthaven in 2020 te openen. Het politieke gedoe over de luchthaven heeft het vertrouwen onder de bevolking geen goed gedaan. 37 procent van de inwoners van Flevoland, Gelderland en Overijssel heeft er geen vertrouwen in dat de juiste beslissingen worden genomen.

