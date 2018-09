Beveiligers staken voor het eerst in dertig jaar

Onder meer bij azc’s, Shell Moerdijk, de VU, beveiligingsbedrijf G4S en de mobiele surveillance van Trigion legde personeel het werk neer. Bij luchthaven Rotterdam The Hague moesten passagiers te voet naar het vliegtuig omdat er geen mensen waren om alle bussen te besturen.

Volgens de bonden is het voor het eerst in 30 jaar dat beveiligers in Nederland staken. “Beveiligers staken nooit, dat zit ook niet in de aard van het beroep. Dit is een krachtig signaal naar de werkgevers dat het beter moet. Doen ze dat niet dan zullen wij onze acties uitbreiden”, zegt FNV-bestuurder Mohamed Gafki.

De stakingen zorgen wel voor overlast, maar bij calamiteiten kon er gereageerd worden

Het werk zomaar neerleggen is er in de beveiligingsbranche niet bij. Om de veiligheid te garanderen werd met stakers afgesproken dat zij zich maandag moesten melden bij hun leidinggevende. Hierdoor zorgden de stakingen wel voor overlast, maar kon er bij calamiteiten gereageerd worden.

Zo ook bij G4S, waar bij meerdere vestigingen personeel het werk neerlegde. “Onze prioriteit ligt bij hooggevaarmeldingen zoals een overval, brand of medische kwestie. Mensen mogen onder geen geval lijden onder de staking”, liet een woordvoerder weten. Op verschillende plaatsen lagen waardetransporten stil. “Er moest intern het nodige geschoven en gepland worden. Wij hopen dat de partijen snel verder praten en dit conflict op korte termijn van tafel is.”

Vakbond FNV eist onder meer een loonsverhoging van 3 procent en betere roosters. Nu krijgt personeel in sommige gevallen pas op donderdag het rooster voor de volgende week, zegt bestuurder Gafki. Ook wil de bond meer vaste contracten. CNV Vakmensen is helder: ‘Beveiliging is geen wegwerpproduct’ is de slogan.

Volgens Veiligheidsbranche Nederland lopen de onderhandelingen voor 98 procent vast op looneisen. “Wij gaan tot 2,5 procent, maar bonden willen met terugwerkende kracht een verhoging van het loon in 2018. Dat geld is er simpelweg niet, daarvoor zijn de marges in onze sector te laag”, zegt Securitas-directeur onderhandelaar Peter Schollmann.