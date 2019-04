Beursganger Uber stuurt aan op zelfrijdend wagenpark

Uber Technologies Inc., het bedrijf achter de populaire taxi-app, gaat zich nog nadrukkelijker toeleggen op de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Uber heeft drie Japanse bedrijven bereid gevonden om samen een miljard dollar te investeren in autonoom rijden: autofabrikant Toyota, een investeringsfonds van SoftBank en auto-onderdelenmaker Denso.

Lees verder na de advertentie

Uber bereidt zich momenteel voor op een beursgang. Het taxi-techbedrijf heeft een notering aangevraagd op de beurs van New York en verwacht in mei op Wall Street te debuteren. De financiële injectie van Toyota, SoftBank en Denso is belangrijk voor de waarde van Uber, die alles bij elkaar op 100 miljard wordt geschat. Met het geld van de Japanners wordt Ubers tak voor zelfrijdende auto’s gewaardeerd op 7,25 miljard dollar.

Mobiliteitsplatforms als Uber, maar ook autofabrikanten en vervoersbedrijven, zien een grote toekomst weggelegd voor auto's die zonder bestuurder de weg op kunnen. Er is echter veel geld nodig om autonoom rijden veilig en betrouwbaar te maken. Vorig jaar boekte Uber, mede door investeringen in autonoom rijden, een nettoverlies van 1,8 miljard dollar, op een omzet van 11,3 miljard. Wat ook niet hielp was een fatale test met een autonome Uber-auto in Arizona, vorig jaar, waarbij een dode viel. De testen kwamen stil te liggen, waardoor de concurrentie kon inlopen op Uber. Het leek er tot voor kort nog op dat investeerders, vanwege de aanhoudende verliezen, zelfs afwilden van de zelfrijdende tak.

Uber wil ook nog geld verdienen met het bezorgen van maaltijden

Meer dan taxi's Om de kans op een succesvolle beursgang te vergroten wil de Amerikaanse onderneming laten zien dat het meer in huis heeft dan taxi's aanbieden via een app. Het bedrijf merkt dat de wereldwijde taximarkt kwetsbaar is omdat lokale regels paal en perk stellen aan verdere groei. Bovendien wordt het model van Uber regelmatig door soortgelijke partijen gekopieerd. Eerder gaf het bedrijf van topman Dara Khosrowshahi daarom al te kennen dat het zich ook wil toeleggen op goederentransport, deelfietsen en elektrische deelscooters. Uber sloot daarnaast een overeenkomst met Lime, een bedrijf dat via een app elektrische steps aanbiedt voor deelgebruik. Om als ‘ultiem platform voor mobiliteit’ op de kaart te staan, kunnen in sommige regio’s treinen, bussen en ferry’s worden geboekt via Uber. En dan wil het digitale platform ook nog geld verdienen met het bezorgen van maaltijden. De opbrengsten uit die tak verdubbelden vorig jaar tot ruim 750 miljoen dollar. Behalve winst maken heeft de aanstaande beursganger nog een belangrijke opdracht: Het oppoetsen van het imago. De taxi- en maaltijdbezorgdiensten van Uber kreeg de afgelopen jaren wereldwijd te maken met taxi-oorlogen, hackers, een topman die beschuldigd werd van wangedrag en protestdemonstraties over lonen en arbeidsomstandigheden van Uber-medewerkers.

Lees ook:

Uber maakt wereldwijd ruzie en lijdt verlies, maar gaat toch voor miljarden naar de beurs Het bedrijf achter de populaire taxi-app en bezorgmaaltijden zou tot wel 100 miljard dollar waard zijn. Voorlopig noteert Uber alleen nog maar verlies.