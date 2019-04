Bettiol doet in de Ronde van Vlaanderen wat Van der Poel wilde

Hij stond al bijna stil, klaar om te stoppen, tot bam. Daar lag Mathieu van der Poel op zestig kilometer voor de finish van de Ronde van Vlaanderen opeens op de grond. Hij wilde over een bloembed hoppen, alleen belandde zijn voorwiel op een uitstekend randje. Het wiel stopte, hijzelf sloeg voorover. Daar op die bloembak verloor favoriet Van der Poel gisteren de grootste koers op Vlaamse bodem.

Want ondanks dat hij nog terugkwam in de voorste groep, zelfs daar nog een van de betere in was, lukte het Van der Poel niet om te winnen in een Ronde van Vlaanderen die werd verreden met een zonnetje dat pal in de nek schijnt, zoals de Belgische tv-commentator opmerkte. Hij werd vierde, achter de verrassende winnaar Alberto Bettiol, de Deen Kasper Asgreen en de Noor Alexander Kristoff.

Bettiol reed zo ver weg dat Van der Poel zijn Italiaanse concurrent niet zag op de laatste beklimming van de Paterberg even verderop. Van der Poel dacht dat hij als eerste boven was. Pas later hoorde hij dat er nog eentje weg was gereden. Eentje die uiteindelijk ook uit zicht bleef.

Straf, dat zeker. Maar al dat werk kostte hem ‘zijn beste pijl’, aldus Van der Poel na afloop. Een pijl die hij mogelijk nodig had gehad om Bettiol bij te kunnen houden. De eerste Italiaanse winnaar sinds Alessandro Ballan in 2007 deed wat Van der Poel ook graag doet: aanvallen voordat anderen dat doen. Staand op de pedalen zelfs, en dat op de slecht liggende kasseien van de Oude Kwaremont.

Hoewel Van der Poel niet graag praat in ‘wat als-scenario’s’, was hij wel duidelijk. Na zijn valpartij moest hij bijna dertig minuten (twintig kilometer) aan één stuk in de achtervolging. Niet omkijken, doorfietsen. Dat kostte kracht. De Oude Kwaremont, de Paterberg en de Koppenberg had hij ervoor nodig om zich weer te melden aan de kop van de groep met favorieten.

Die laatste reed zich als ‘oudje’ (31) tussen drie bijna leeftijdsgenoten in. Bettiol (25), Asgreen (24) en Van der Poel (24) dus op plek vier, maakten er een uitslag van waarvan pas de komende jaren gezegd kan worden hoe bijzonder die was, al heeft de Nederlander met twee vierde plekken en winst in één week tijd zich bewezen.

Fout

Van der Poel ging overigens ook na afloop (al dan niet bewust) de fout in. Hij keerde na de finish om en reed zo het hek door waar alleen de podiumgangers doorheen moesten. Veelwinnaar Van der Poel hoefde dat als nummer vier juist eens niet. Hij maakte nog wel gebruik van de situatie door Bettiol wel een handdruk te geven.

Aan de Italiaan kwam na afloop de vraag hoe het toch kwam dat bijna niemand hem kent. “Dat is mijn fout”, vertelde de winnaar, die eerder dit jaar al verraste met een tweede plek in de laatste tijdrit in de Tirreno-Adriatico en vierde werd in de E3.

“Ik was goed in 2016 en 2017, maar vorig jaar verdween ik. Iedereen is mens voordat hij wielrenner is. Zo’n jaar gebeurt. Dit jaar probeer ik weer in de top-10 van wedstrijden te komen, in de hoop dat de journalisten mij wel weer herkennen.”

Daarbij, zo zei de Italiaan, wil hij altijd ‘mezelf zijn’. “Dan bedoel ik aanvallend rijden. De ploegleiders zeiden dat als ik me goed voelde, ik maar moest gaan. Anders kwamen we terecht in een groep met sprinters waar het heel moeilijk zou worden. Dus viel ik aan.”

Van der Poel moet er jaloers op zijn geweest. Want waar eindigde hij uiteindelijk? Juist, bij die sprinters. En eentje, Kristoff, pakte ook nog een podiumplaats van hem af.

Maar misschien is dat wel goed. Van der Poel: “Nu kom ik zeker nog een keer terug.”