Betonblokken rukken op in Nederlandse steden als bescherming tegen aanslagen

Betonblokken die het publiek moeten beschermen tegen eventuele aanslagen, rukken op bij winkelgebieden in Nederlandse steden. Vooral ondernemers in binnensteden en winkelcentra zijn daar de drijvende kracht achter.

Nadat terroristen op 17 augustus in Spanje toesloegen met auto's die inreden op wandelend publiek, zijn deze week in ieder geval betonblokken geplaatst bij Hoog Catharijne in Utrecht, het winkelcentrum Alexandrium en De Markthal in Rotterdam. Het initiatief daartoe komt van de eigenaar van die gebouwen, het Franse bedrijf Klépierre. Volgens een woordvoerder van de vastgoedonderneming, met winkelcentra in ruim vijftien Europese landen waarvan zes in Nederland, is dat het gevolg van Europees beleid van het bedrijf. Directe aanleiding is de aanhoudende terreurdreiging, bevestigt ze.

Amsterdam denkt aan de inritten van de drukke Kalverstraat

Ook in Amsterdam wordt onderzocht of drukke gebieden in de stad beschermd kunnen worden tegen aanslagen met voertuigen. Dat gebeurde na een gesprek met ondernemers in de Amsterdamse binnenstad, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad. De winkeliers drongen al langer bij de autoriteiten aan op maatregelen. Tot nu toe was de gemeente daar niet happig op.

Verlamd De aanslagen in Spanje vorige week hebben daar verandering in gebracht, aldus Van der Laan. Het heeft 'de voorstelbaarheid' dat zoiets ook in Amsterdam kan gebeuren, vergroot. Het onderzoek naar mogelijke blokkades in de hoofdstad richt zich op drukke plekken met een grote symbolische waarde en internationale uitstraling. Bijvoorbeeld de inritten van de Kalverstraat, de drukste winkelstraat van de hoofdstad. Van der Laan benadrukt dat ook na extra maatregelen een aanslag nooit is uit te sluiten. Je kunt plekken wel afschermen tegen auto's, maar dat biedt geen verweer tegen andere soorten terreurdaden. Hij noemt het bovendien onwenselijk om op alle drukke plekken blokkades op te werpen. "Daardoor zou de stad verlamd raken." Opvallend is dat in Utrecht de betonblokken niet zijn geplaatst door de gemeente, maar door Klépierre. Het bedrijf had daarvoor geen vergunning aangevraagd. Dat ondernemers er zelf voor kiezen betonblokken te plaatsen omwille van de veiligheid van hun klanten, vindt de gemeente op zichzelf prima, zegt een woordvoerder. Inmiddels zijn de nodige procedures opgestart om een vergunning te regelen. Zo moet de brandweer controleren of de betonblokken de hulpdiensten niet belemmeren in hun werk. Utrecht is zelf voorlopig niet van plan barrières aan te leggen. De gemeente zegt de adviezen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid te volgen. Die komen erop neer dat de ontwikkelingen nauw worden gevolgd, maar er, behalve tijdens evenementen, geen maatregelen worden genomen in de vorm van wegversperringen. Lees ook: De beste bescherming tegen terreur is het hechte weefsel van een samenleving

