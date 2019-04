Betogers in Soedan vastbesloten te blijven protesteren: ‘Onderdrukking heeft ons niet dom gemaakt’

“Ik heb nu gemengde gevoelens over onze revolutie. Ik kan weinig meer doen dan afwachten.” Ammani Razik, een 23-jarige studente tandheelkunde, is verward nadat de leiders van het volksprotest tegen de militaire leiding in Soedan het overleg met het leger hebben opgeschort. “Zijn wij onderling verdeeld of proberen de militairen de stoom uit onze opstand te halen?”

Lees verder na de advertentie

Op weg naar de universiteit is ze nog even komen kijken op het plein voor het militaire hoofdkwartier in de hoofdstad Khartoem, dat een vrijplaats is geworden voor de demonstranten tegen het militaire bewind. Sinds 6 april verblijven er dag en nacht betogers om met hun massale aanwezigheid de militaire raad onder druk te zetten om de macht over te dragen aan een burger-overgangsregering. Op het plein wordt muziek gemaakt en gevoetbald. Er zijn tenten waar medische verzorging wordt geboden. Straatkinderen krijgen een maaltijd in ruil voor het schoonvegen van het plein.

Al raakt het me niet direct, ik kan mijn ogen niet sluiten voor de noden van mijn volk Ammani Razik, studente tandheelkunde

De demonstranten zijn jong en oud, in spijkerbroek of met een turban op het hoofd. Er zijn studenten en arbeiders, ouders met hun kinderen en zakenmensen Er bevinden zich mensen uit alle hoeken van het land die aandacht vragen voor hun specifieke regionale problemen.

Hoe divers de betogers ook zijn, ze zijn allemaal uitstekend op de hoogte van het politieke spel dat er momenteel wordt gespeeld. “We mochten onder president Al-Bashir onze mond niet opendoen”, merkt de jonge onderwijzer Mohamed Al-Bakr op. “Maar we weten heel goed wat er gaande is. Onderdrukking heeft ons niet dom gemaakt.”

Leuzen Afgelopen weekeinde werd de sfeer grimmiger toen de organisatoren van de protesten, de overkoepelende vakbeweging de Sudanese Professionals Association (SPA), lieten weten dat de militaire raad niet tegemoet is gekomen aan de eisen. De militaire raad zegt daartoe wel bereid te zijn, maar dat die diverse voorstellen voor de samenstelling van een burgerregering heeft ontvangen en een week nodig heeft die te bestuderen. Hierop stelden de demonstranten zich zondagavond in brede rijen op met de gezichten naar het militaire hoofdkwartier en scandeerden leuzen tegen generaal Abdel Fattah Burhan, de leider van de militaire raad die tot dan toe nog enige goodwill genoot omdat hij soms de straat opging om met willekeurige demonstranten te spreken. Een Soedanese betoger poseert bij een nieuwe muurschildering bij het militaire hoofdkwartier in Khartoem. © AFP In de machtsstrijd met de demonstranten kreeg de raad een opsteker van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die 3 miljard dollar beloofden als injectie voor de verwoeste economie van het land. De opstand die in december begon en uiteindelijk leidde tot het afzetten van president Omar al-Bashir door het leger was aanvankelijk een protest tegen de hoge prijzen voor brood en benzine.

Kinderen Studente Razik hoeft niet te demonstreren voor beter leefomstandigheden. “Mijn familie gaat het economisch goed, maar ik wil later mijn eventuele kinderen kunnen zeggen dat ik heb meegeholpen een einde te maken aan dat verfoeide regime van Bashir. Ook al raakte het mij niet direct, ik kan mijn ogen toch niet sluiten voor de noden van mijn volk.” Als ze wegloopt heft ze haar hand op en maakt het V-teken naar ongewapende militairen die tussen de demonstranten wandelen. De mannen in uniform beantwoorden het met een glimlach. “Wat er ook precies gaande is, we moeten blijven protesteren en de druk op de militaire raad niet laten verslappen”, zegt Razik.

Lees ook: