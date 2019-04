Betogers in Soedan belagen het legerhoofdkwartier en eisen het vertrek van hun president

De al dertig jaar heersende couppleger al-Bashir werkt en woont in het legerhoofdkwartier. De betogers roepen ook militairen op om te helpen al-Bashir af te zetten.

Met behulp van traangas proberen troepen de demonstranten uiteen te jagen, maar sommige militairen nemen het juist ook voor de betogers op, berichtten ooggetuigen. Vandaag zijn meer militairen rond het complex gestationeerd. De betogers zijn door organisatoren opgeroepen rond het hoofdkwartier te blijven en niet weg te gaan voor al-Bashir ontslag neemt. In het weekeinde zijn sociale media afgesloten en in heel het land viel zondag de stroom uit.

Al-Bashir plaatste Soedan daarmee in een isolement, dat grote economische schade tot gevolg heeft

De massale demonstraties begonnen in december, aanvankelijk als protest tegen de prijsstijgingen en voedseltekorten in het land. Maar de focus lag al snel op het aftreden van president al-Bashir.

Afgelopen weekend gingen extra veel mensen de straat op ter gelegenheid van de verjaardag van een volksopstand op 6 april 1985, die het toenmalig regime van generaal Gaafar Mohamed al-Nimeiry (1930-2009) ten val bracht. Hij werd door het leger afgezet toen hij op bezoek was in de VS. Daarna kreeg het land een democratisch gekozen regering tot de staatsgreep van generaal al-Bashir in 1989.

Al-Bashir werd lang gesteund door radicale islamisten. Hij heeft etnische strijd aangewakkerd en flirtte met islamitische extremisten. Hij plaatste Soedan daarmee in een isolement, dat grote economische schade tot gevolg heeft. Het olierijke zuiden (Zuid-Soedan) heeft zich in 2011 afgescheiden.

