Betogers in Barcelona en Madrid roepen op tot vreedzaam overleg over Catalonië

In de stad Madrid alleen al waren duizenden mensen op de been. De meeste mensen waren in het wit gekleed en hadden geen vlaggen bij zich om zo hun onpartijdigheid uit te drukken. De demonstranten riepen de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont op om met elkaar in gesprek te gaan.

Lees verder na de advertentie

In Barcelona hadden zich mensen verzameld voor het Catalaanse regeringsgebouw. Ze droegen borden met leuzen als “Meer overleg, minder testosteron” en “praat met elkaar, of stap op”.

“We moeten een nieuwe manier vinden om verder te gaan”, zei de leider van de socialistische partij in Catalonië, Miquel Iceta tegen persbureau AP. “Dit is het moment om naar de mensen te luisteren die willen dat er een oplossing komt waar iedereen het mee eens is en dat er geen overhaast, eenzijdig besluit wordt genomen.”