Betere landen verschieten hun kruit bij voorkeur nog niet in de eerste ronde

Ik vind nog niks van het niveau. Het lijkt me logisch om daarover pas in de knock-outfase te gaan oordelen. De eerste ronde is het stadium van rekenen, van doorkomen soms, van voor de betere landen bij voorkeur nog niet al te goed spelen, geen kruit te verschieten.

Berekeningen van het aantal doelpunten uit spelhervattingen varieerden van 52 tot 60 procent, nadat alle landen een keer hadden gespeeld. Ik kan er geen alarmerende tendens in zien. In deze eerste fase spelen landen vrij gesloten, een nederlaag kan al fataal zijn. Een team defensief organiseren is niet het moeilijkste in voetbal, ook kleinere landen kunnen het al langer, en ze zijn nu nog relatief fris. Niet vreemd toch dat hoekschoppen, vrije trappen en strafschoppen dan de spaarzame openingen moeten brengen?

Theaterstuk

Me dunkt dat er al het nodige te zien is geweest, en de wedstrijden worden straks echt wel opener. Dat de cijfers her en der als onheilspellend worden gepresenteerd of geïnterpreteerd, verbaast me weinig. Het was twee jaar geleden niet anders, toen we er op het EK ook niet bij waren. Het stelde weinig voor, dat toernooi zonder ons, was ook toen al in het vroegste stadium een breed gedragen en onwrikbaar oordeel.

Het is de manier van naar voetbal kijken in Nederland die volgens mij naast voetbalinhoudelijke aspecten óók een oorzaak is van de val van ons voetbal. Alsof een wedstrijd een theaterstuk of een film kan zijn (bij beide geen tegenstander in het spel), alsof voetbal altijd maar vermaak moet kunnen bieden.

Portugal speelde als een beter en berekenend land in de eerste ronde, maar daar was weinig oog voor. Weinig oog voor wat wordt gevraagd, voor waar het om gaat

Portugal-Marokko, mooi voorbeeld. Hier werd, op tv vooral, meegeklaagd met Marokko. Portugal en de herhaaldelijk ontspannen lachende Ronaldo hadden het wel best gevonden: ze zouden wel weer gas geven, als de spartelende Marokkanen nog wel tot een doelpunt zouden komen. Ze speelden als een beter en berekenend land in de eerste ronde (nogal slordig, beter hoefde niet), maar daar was weinig oog voor. Weinig oog (weer eens) voor wat wordt gevraagd, voor waar het om gaat.

Je kunt het niks vinden, een toernooi van deze omvang (of straks nog groter), met deze gevolgen in de eerste dagen. Daar zijn we in onze petieterigheid goed in, iets niks vinden of weten hoe het beter moet - globalisering of niet, verspreiding (in meer of mindere mate) van geld en mogelijkheden of niet. Moeten we terug naar vroeger dan, alleen het grofweg beste bijeen? Het gaat en kan natuurlijk niet gebeuren, en wees blij: zouden we er voorlopig helemaal niet meer bij kunnen zijn.

Denk bij de volgende rake spelhervatting, zou ik zeggen, aan hoe het in de knock-outfase van de Champions League al jaren losgaat.

Henk Hoijtink schrijft iedere week een column voor Trouw en tijdens het WK doet hij dat elke dag. Lees hier eerdere afleveringen.