Beter goed gejat dan goed begrepen

Dat laatste is volgens Franse en Amerikaanse wetenschappers nog maar de vraag. Die uitvindingen zitten knap in elkaar, maar veelal hebben we geen idee waarom ze zo goed werken. Niet dat we maar wat aanklungelen, schrijven de wetenschappers in het vakblad Nature Human Behaviour, we kijken gewoon goed de kunst bij een ander af.

Om hun idee te testen lieten ze studenten het wiel opnieuw uitvinden. Een wiel met vier uitstekende spaken, om precies te zijn, dat van een schuinstaande rail kon rollen. Aan de spaken zaten gewichtjes, en het ging erom voor elk gewichtje de ideale positie op de spaak te vinden, voor de hoogste snelheid. Een oefening in balans en onbalans, zullen we maar zeggen.

De studenten mochten vijf pogingen wagen en die pogingen werden bij elk groepje steeds beter. Vervolgens creëerden de onderzoekers een soort culturele overdracht: sommige groepjes mochten bij anderen eerst toekijken. En inderdaad, de ‘nieuwe generatie’ deed het een stuk beter. In een tweede experiment legde de ene groep aan de andere uit wat ze geleerd had, en dat leverde nog snellere wieltjes op.

Bij een examen bleek dat de studenten geen idee hadden hoe de gewichtjes het wiel sneller konden maken. Begrip is niet alles, concluderen de onderzoekers. Belangrijker is dat we dat beetje dat we geleerd hebben, door kunnen geven.

