Bestuursvoorzitter Maastricht speelt 'geen inhoudelijke rol' meer bij afwikkeling examendebacle

De roep om het aftreden van Postema klonk deze week al onder Kamerleden. Maar die gaan er niet over. De Raad van Toezicht wel, en die kan elk moment de interim-bestuurder aanstellen, die wel de ‘volledige verantwoordelijkheid’ krijgt over de scholen en de examenafwikkeling, aldus de minister.

De facto wordt Postema, die voor deze baan 180.000 euro per jaar krijgt, dus deels weggeparkeerd. Volgens zijn woordvoerder is Postema echter gewoon nog in functie, voor de vele andere scholen die onder de koepel LVO vallen. Eerder zei hij rust te willen brengen in de organisatie. Postema zit sinds 2011 ook in de Eerste Kamer voor de PvdA.

De rol van de Inspectie van het Onderwijs De Tweede Kamer debatteert donderdag over het examendebacle, waardoor 354 vmbo-scholieren in Maastricht hun schoolexamens moeten overdoen. Dinsdag ging het debat niet door wegens de zware griep van minister Arie Slob van onderwijs. Van Engelshoven (onderwijs, cultuur en wetenschap) neemt hem waarschijnlijk waar. In haar brief aan de Tweede Kamer gaat de minister ook nader in op Kamervragen naar de rol van de Inspectie van het Onderwijs. Over het VMBO Maastricht ontving de inspectie sinds 2015 28 klachten, aldus de minister. Ouders klaagden over de ‘overmatige lesuitval, ‘structurele lesuitval’ en ‘onvoldoende begeleiding van examen-leerling’. Naar het optreden van de inspectie, en naar de wijze waarop scholen hun verantwoordelijkheid voor de schoolexamens invullen, komen twee onafhankelijke onderzoeken. Toezichthouder ADR (dit is de Auditdienst Rijk die meestal financiële zaken onderzoekt) kijkt naar het handelen van de inspectie sinds de fusie van alle vmbo-scholen in Maastricht in 2015.

Zomerschool De VO-raad laat Geert ten Dam, voorzitter van de Universiteit van Amsterdam, het onderzoek leiden naar de kwaliteit van schoolexamens. De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs wil zo een beeld krijgen van de kwaliteit van schoolexaminering in het hele land. Beide onderzoeken zijn in november klaar. Alle leerlingen moeten deze zomer achter de studieboeken doorbrengen. Er komen meerdere examenperiodes in augustus en oktober, de eerste begint al op 11 juli, voor maatschappijleer, meldt de minister. Mochten leerlingen besluiten om op basis van hun cijfers alsnog het centraal schriftelijk eindexamen over te doen, dan mag dat ook. De meesten zullen dan al op hun vervolgopleiding zitten. “Maar het kan zijn dat het voor sommigen niet te doen is om dit te combineren”, schrijft de minister.