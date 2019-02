Bestuurders van Ajax reizen niet zonder eigen supporters af naar De Kuip

De clubleiding van Ajax zal woensdagavond de Klassieker tegen Ajax in de Kuip in de halve finales van het KNVB-bekertoernooi met een ‘minimale afvaardiging’ bezoeken. Dit is besloten uit protest tegen de gedwongen absentie van Amsterdamse fans bij de topper en tevens uit solidariteit met de eigen aanhang.

Lees verder na de advertentie

Wij blijven van mening dat bij een bekerduel fans van beide clubs welkom moeten zijn Ajax-woordvoerder

Alleen algemeen directeur Edwin van der Sar en operationeel directeur Rutger Arisz zullen afreizen naar Rotterdam. ‘‘Zij hebben bij dat duel een officiële functie’’, liet een woordvoerder van Ajax weten. ‘‘De andere drie directieleden blijven thuis.’’

Verzoek Volgens de woordvoerder van de Amsterdamse club heeft de clubleiding gehoor gegeven aan een verzoek van de supportersclub AFCA om weg te blijven uit De Kuip. ‘‘Maar we speelden zelf ook al met het idee.” Feyenoord en Ajax spelen in de eredivisie al jaren tegen elkaar zonder supporters van de uitspelende club. Die beslissing is genomen na herhaaldelijke ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen rond eerdere afleveringen van de Klassieker. Volgens Ajax is het duel in de KNVB-beker echter een andere kwestie. De Amsterdamse club ging in gesprek met de KNVB, maar het bestuur betaald voetbal van de bond schaarde zich achter de beslissing van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Feyenoord om ook bij het bekerduel geen fans van Ajax toe te laten. “Wij blijven van mening dat bij een bekerduel fans van beide clubs welkom moeten zijn”, zei de zegsman van Ajax. “Het is de taak van de KNVB om de boel zodanig te organiseren dat zoiets mogelijk is” . Feyenoord-trainer Van Bronckhorst hoopt Ajax nog eens de baas te zijn. “Die 6-2-overwinning gebeurt eens in de zoveel tijd. Het is nu de beker, de halve finale. De druk voor beide teams is groot. In dat opzicht verwacht ik niet dat het dezelfde wedstrijd wordt als toen.”

Lees ook: