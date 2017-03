Bestuurders moeten wijken voor overname Telegraafgroep

Mediahuis trekt samen op met de investeringsmaatschappij van TMG en VP Exploitatie. Achter VP gaat grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek schuil. Deze partijen lijken de strijd nu definitief te hebben gewonnen van John de Mol. Die verhoogde afgelopen week via zijn investeringsmaatschappij Talpa nog zijn bod naar 6,35 euro per aandeel. TMG stemt echter in met het bod van Mediahuis/VP Exploitatie, dat zondag met 10 eurocent werd verhoogd naar 6 euro per aandeel.

Onrealistisch en niet constructief Daarvoor moesten de bestuurders van TMG wijken. Dat besluit was volgens de toezichthouders 'onvermijdelijk', omdat het bestuur zich onrealistisch en niet constructief zou hebben opgesteld in de onderhandelingen met Mediahuis. Daardoor ontstond volgens de commissarissen het risico dat het Belgische bedrijf eenzijdig een bod zou uitbrengen, zonder de eerder overeengekomen garanties voor TMG. In het nu gesloten akkoord is vastgelegd dat TMG zijn identiteit en Amsterdamse hoofdkantoor houdt en dat de journalistieke onafhankelijkheid binnen het bedrijf ook op lange termijn overeind blijft. Alle merken, waaronder De Telegraaf, blijven bestaan en er zou geen sprake zijn van omvangrijk banenverlies door de overname. Het bod van Mediahuis/VP Exploitatie heeft een totale waarde van circa 278 miljoen euro.

Grote wens Met de overname door het Belgische Mediahuis is het De Mol weer niet gelukt om om zijn eigen mediabedrijf te verbreden, iets waar hij al jaren naar streeft. Talpa bezit onder meer de radiostations 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica en heeft een belang van 33 procent in SBS Nederland, dat de tv-zenders SBS6, SBS9, NET5 en Veronica exploiteert. Door TMG te kopen hoopte hij dat brede mediabedrijf te realiseren. Een krant kan in zo'n bedrijf niet ontbreken, meent De Mol. Hoewel De Telegraaf al jaren kampt met dalende oplagecijfers, zag De Mol voldoende voordelen van een aankoop. De Mol probeerde lange tijd en misschien wel tegen beter weten in, in de race te blijven voor de overname. Hij staat bekend als een nietsontziende zakenman die altijd zijn zin wil krijgen en niet graag gezichtsverlies lijdt of een 'nee' hoort. Daarbij vindt De Mol noemde het eerder 'onbegrijpelijk' dat TMG niet verder wil praten met Talpa.

