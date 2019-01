Bestuurders en bewoners waarschuwen: Groningen is murw geslagen

De Groningers zijn teleurgesteld, pessimistisch en murw. Ze geloven niet meer dat hun aardbevingsproblemen als gevolg van de gaswinning echt zullen worden opgelost.

Dat schrijven burgemeesters van verschillende Groningse gemeenten, de commissaris van de Koning en de Groninger burgerbeweging naar de Tweede Kamer. Die debatteert morgen met minister Eric Wiebes (economische zaken) over de aardgasproblematiek.

Dat zijn grote woorden. Waarom geloven de Groningers er niet meer in? “Er worden dingen beloofd die niet zijn nagekomen”, zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging, de belangenorganisatie voor bewoners in het aardbevingsgebied. “De versterking van huizen zou bijvoorbeeld vorig jaar al beginnen, maar dat zien we nog niet gebeuren. De gaskraan zou dichtgedraaid worden, maar er wordt nog steeds een flinke hoeveelheid gas gewonnen. De minister wijst naar de regio, zo van ‘het wil maar niet lukken met deze mensen’. Maar hij heeft de regie, hij is eindverantwoordelijk. “Ondertussen speelt op de achtergrond de NAM nog een grote rol. Die bepaalt de vergoeding die mensen krijgen om hun huizen te versterken. Dat gaat op de goedkoopste manier. Een huis wordt veilig genoemd als je er bij een aardbeving levend uit kunt komen. Dat is toch cynisch?”

Wat verwachten jullie nu van de Tweede Kamer? Schorren: “Dat die de minister aan zijn beloftes houdt en hem dwingt tot een aantal toezeggingen. De minister beloofde een nieuwe werkelijkheid toen hij besloot de gaskraan terug te draaien. Maar die nieuwe werkelijkheid is er nog niet. We zijn er niets mee opgeschoten. Toen Wiebes besloot de gaskraan terug te draaien, was de nationaal coördinator Groningen (NCG) bijvoorbeeld nog stevig op stoom met de versterkingsoperatie. Die operatie is vertraagd en de NCG is uitgekleed, alle kennis is daar verloren gegaan. We moeten garanties hebben over de versterking. Ons vertrouwen in de minister is weg.” Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging. © Derwin Schorren

De Groningers zijn murw, schrijven jullie. Wat betekent dat? “Wij van de Groninger Bodem Beweging weten dat dit een kwestie is van de lange adem. Maar ik hoor schrijnende verhalen. Bewoners zitten echt in de ellende. Ze weten niet of ze nu wel of niet moeten verhuizen, wat er nu met hun huis gaat gebeuren. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. “Kijk, Groningen heeft een bedrag gekregen van 1,15 miljard voor de regio. Dat is mooi, dachten we. Een mooi startbedrag, daar kunnen we wat mee. Maar nu dreigt dat geld op te gaan aan de versterking van huizen. Daar was het niet voor bedoeld. “De minister is geneigd een heel complex probleem op te delen in kleine stukjes. Zo werkt het niet. En hij kan goed framen. Hij doet een beetje van: ik draai de gaskraan dicht, ik ben bezig met de versterking en nu zitten ze in Groningen weer te zeuren. Maar wij merken nog niks van zijn beloftes.”

Neemt u hem dat kwalijk? “Die framing neem ik hem erg kwalijk. Alles duurt lang, dat gaat vreten aan mensen. Dat is niet goed voor Groningen, noch voor de Groningers. Het ligt allemaal iets complexer dan hij ons wil doen laten geloven.” Meer lezen? Zie ons dossier over de aardbevingsproblematiek in Groningen.

