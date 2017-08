Bestuurders Chickfriend opgepakt in eierenschandaal

Het tweetal wordt verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruiken van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

De twee zijn opgepakt door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoek naar de fipronil-kwestie. Acht locaties in Nederland zijn donderdag doorzocht, waaronder de woningen van de aangehouden mannen uit Barneveld en Zaltbommel.

Het onderzoek richt zich ook op België, daar zijn eveneens diverse doorzoekingen geweest. Het onderzoek is een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.

Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat het bestrijdingsmiddel vermoedelijk gebruikt, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier. De advocaat van Poultry-Vision was donderdag niet beschikbaar om een reactie te geven.

Er zijn behalve administratie ook waardevolle goederen zoals auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen.

Chickfriend Chickfriend uit Barneveld kocht vermoedelijk bestrijdingsmiddelen bij een bedrijf uit het Belgische Weelde, net over de grens onder Tilburg. Daar vielen de Belgische autoriteiten al eerder binnen. Het giftige fipronil is op zichzelf een legaal product, maar het mag niet in kippenstallen worden gebruikt en ook niet in eten terechtkomen. Naast de woningen van de twee opgepakte Chickfriend-bestuurders, zijn ook doorzoekingen gedaan in onder meer Bergen op Zoom, de omgeving van Uden en Ede. Er zijn behalve administratie ook waardevolle goederen zoals auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek in het eierenschandaal is half juli begonnen. Er zijn monsters genomen bij de pluimveehouders en van stoffen in de apparatuur van het bedrijf dat het middel toepaste bij de pluimveehouders. Alle circa 180 pluimveebedrijven die zaken hebben gedaan met ChickFriend werden eind juli geblokkeerd door de NVWA. De schade voor de pluimveesector als gevolg van het schandaal met verontreinigde eieren bedraagt nu al minimaal 150 miljoen euro, liet de vakgroep pluimveehouderij van de land- en tuinbouworganisatie ZLTO donderdag weten. De acties en arrestaties volgen een dag nadat Nederland en België met elkaar steggelden over wie verantwoordelijkheid draagt voor de 'eiercrisis'.

Groot-Brittannië Vandaag werd bovendien bekend dat er meer besmette eieren naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd dan aanvankelijk werd gedacht. Het Food Standards Agency (FSA), de Britse NVWA, schatte in eerste instantie dat mogelijk 20.000 vanuit Nederland geëxporteerde eieren de schadelijke stof fipronil zouden bevatten. Nu blijkt dat dat aantal waarschijnlijk rond de 700.000 eieren ligt, waarvan een groot deel mogelijk is geconsumeerd. De eieren zijn volgens de FSA tussen maart en juni vanuit Nederland verscheept en met name verwerkt in producten. Britse supermarktketens roepen nu producten waarin de verdachte eieren zijn verwerkt terug, waaronder eiersalades en sandwiches. Volgens de FSA is het onwaarschijnlijk dat de besmette eieren in de winkel hebben gelegen. "Hoewel de eieren met fipronil-residu in sommige Europese landen zijn verkocht als verse eieren, is dat in het Verenigd Koninkrijk niet het geval'', stelde de toezichthouder. Voor de producten die worden teruggeroepen geldt dat 'veel eieren zijn gemengd met eieren die niet van betrokken boerderijen komen, dus zal het aanwezige fipronil-residu ernstig verdund zijn'. De Britse voedselwaakhond zegt dat het 'onwaarschijnlijk is' dat de volksgezondheid in het geding is, maar voegde daar aan toe dat de distributie van de besmette eieren nog onderzocht wordt. Volgens de FSA heeft de terugroepactie vooral te maken met het feit dat 'het gebruik van fipronil niet is goedgekeurd voor gebruik bij voedselproducerende dieren'. Lees verder in ons dossier 'Gif in eieren'

