Bestuurder rijdt in op voetgangers Londen: tien gewonden

De slachtoffers zijn allemaal moslim, zei een woordvoerder van de politie vandaag tijdens een persconferentie. Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee van hen zijn er slecht aan toe.

Ook viel er een dodelijk slachtoffer op de plek van het incident, al is het volgens coördinator terrorismebestrijding van de Britse politie, Neil Basu nog te vroeg om te zeggen of dit verband houdt met de aanslag. "De aanval gebeurde toen er al op het trottoir een man eerste hulp kreeg en die man is helaas overleden".

De bestuurder van het busje kon door omstanders worden overmeesterd en is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn fysieke en geestelijke gesteldheid worden daar geëvalueerd, aldus de politie. De anti-terrorisme eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek.

Ooggetuigen vertellen aan de BBC dat de man "Ik ga alle moslims vermoorden", zou hebben geschreeuwd toen hij onder bedwang werd gehouden, maar dat is niet door de politie bevestigd. Er zijn verder nog geen details over de achtergrond van de man vrijgegeven.

Islamofobie De politie kreeg rond middernacht (lokale tijd) melding van het incident op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. Het gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council of Britain. Dit gebouw is vlakbij de moskee in Finsbury Park. Het zou vanwege de Ramadan extra druk zijn geweest op straat na het avondgebed. De Muslim Council spreekt op Twitter van een daad van islamofobie en roept de Britse veiligheidsdiensten op om beveiliging rond moskeeën aan te scherpen. "De afgelopen weken en maanden hebben moslims te maken gehad met veel islamofobische incidenten en dit is de meest gewelddadige daad tot nog toe." De politie heeft laten weten dat extra agenten zijn ingezet 'om gemeenschappen gerust te stellen, vooral waar Ramadan wordt gehouden'. De moskee heeft in een verklaring laten weten dat de gemeenschap zich al tientallen jaren inzet voor vreedzaamheid en tolerantie in Finsbury Park. ,,We veroordelen elke daad van haat en deze poging onze geweldige gemeenschap te verscheuren.'' Na het incident werd Seven Sisters Road afgesloten. Op beelden die door omstanders op Twitter zijn geplaatst, is te zien dat de toegang tot de straat is geblokkeerd door een lint, met daarachter een flink aantal politieagenten.

Potentiële terroristische aanval De Britse premier Theresa May sprak in een eerste reactie van een tragisch incident en laat weten dat het incident behandeld wordt als "een potentiële terroristische aanval". Ze heeft later in de ochtend crisisberaad belegd. Labourleider Jeremy Corbyn liet via Twitter weten geschrokken te zijn. "Mijn gedachten zijn met diegene en de gemeenschap die geraakt zijn door deze vreselijke gebeurtenis." De burgemeester van Londen Sadiq Khan was wat stelliger in zijn reactie. "De hoofdstedelijke politie is in actie gekomen tegen een verschrikkelijke terroristische aanval op onschuldige mensen. Dit was duidelijk een opzettelijke aanval op onschuldige Londenaren, van wie velen net klaar waren met bidden in de heilige maand Ramadan", schrijft hij op Facebook. Volgens Khan is deze aanval, die gericht lijkt op een specifieke gemeenschap, net als de aanslagen in Manchester, Westminster en London Bridge "een aanval op onze gedeelde waarden van tolerantie, vrijheid en respect''. Hij roept burgers op kalm en waakzaam te blijven.

Derde incident in korte tijd Enkele weken geleden reed een busje in op voetgangers in het centrum van Londen. De drie aanvallers gingen vervolgens op een andere locatie mensen te lijf met messen. Acht mensen vonden daarbij de dood, 48 mensen raakten gewond. In maart reed een man op mensen in bij het Britse parlement. Bij die aanval kwamen vier mensen om het leven, waaronder een ongewapende politieagent die door de dader werd neergestoken.

