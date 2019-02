Bestuurder dodelijk auto-ongeluk Anna-Paulowna zegt zich niets te kunnen herinneren

De jonge Noord-Hollander Siem B. heeft volgens het Openbaar Ministerie in september vorig jaar onder invloed van alcohol en drugs de controle over het stuur van zijn auto verloren. Daardoor kwamen drie jongens van 16 om het leven en raakte een 17-jarig meisje gewond. Het ongeluk maakte veel los in het dorp onder de rook van Den Helder. De rechtszaak in Alkmaar werd dinsdag door tientallen jongeren gevolgd.

We gingen wat drinken, wat blowen en we zouden ergens heengaan. Vanaf dan is het een zwarte plek

De Noord-Hollander woont in afwachting van het vonnis niet meer bij zijn ouders maar op een onbekend adres. Voor de rechtbank in Alkmaar verklaarde hij te zijn gaan ‘chillen’ in Anna Paulowna. “We gingen wat drinken, wat blowen en we zouden ergens heengaan. Vanaf dan is het een zwarte plek.”

Verzakking in de weg Zijn advocaat Jeroen Dallinga vindt dat het Openbaar Ministerie er te snel van uitgaat dat de 20-jarige de bestuurder was en dat het ongeluk alleen door zijn handelen is veroorzaakt. Hij wil aanvullend DNA-onderzoek naar hoofdharen die zijn aangetroffen op de voorruit van de auto. Daaruit zou volgens Dallinga kunnen blijken dat zijn cliënt niet de bestuurder was. Ook wil Dallinga extra onderzoek naar een verzakking in de weg waar het ongeluk gebeurde, en de mogelijkheid dat een van de inzittenden vlak voor het ongeluk de handrem heeft aangetrokken. De officier van justitie vindt dat onderzoek niet nodig en wijst erop dat vier getuigen los van elkaar hebben verklaard dat B. de bestuurder van de auto was. “En die kenden hem goed, die zijn er heus niet op uit om hem erbij te lappen.” De verzakking in de weg is normaal op dit soort klinkerstraten, aldus de officier. “Die kan misschien bijdragen aan verlies van grip op het stuur als iemand er met hoge snelheid doorheen rijdt. Maar het is ook niet de bedoeling daar zo hard doorheen te rijden.” Ook de Alkmaarse rechters vonden aanvullend onderzoek niet nodig. Toen ze dat besloten, wraakte Dallinga de volledige rechtbank. “Die afwijzing is een duidelijke aanwijzing dat mijn cliënt niet onpartijdig wordt beoordeeld.” In allerijl werd een trio andere rechters opgeroepen, dat oordeelde dat er geen sprake is van vooringenomenheid of zelfs de schijn daarvan. De Hoge Raad heeft vorig jaar bepaald dat het niet genoeg is als een advocaat het niet eens is met rechters. Partijdigheid moet echt aantoonbaar zijn. De zaak gaat vanmiddag verder.