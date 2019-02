Bestuurder dodelijk auto-ongeluk Anna-Paulowna kan zich er niks meer van herinneren

De jonge Noord-Hollander Siem B. heeft volgens het Openbaar Ministerie in september vorig jaar onder invloed van alcohol en drugs de controle over het stuur van zijn auto verloren. Daardoor kwamen drie jongens van 16 om het leven en raakte een 17-jarig meisje gewond. Het ongeluk maakte veel los in het dorp onder de rook van Den Helder. De rechtszaak in Alkmaar werd dinsdag door tientallen jongeren gevolgd.

Lees verder na de advertentie

We gingen wat drinken, wat blowen en we zouden ergens heengaan. Vanaf dan is het een zwarte plek

De Noord-Hollander woont in afwachting van het vonnis niet meer bij zijn ouders maar op een onbekend adres. Voor de rechtbank in Alkmaar verklaarde hij te zijn gaan ‘chillen’ in Anna Paulowna. “We gingen wat drinken, wat blowen en we zouden ergens heengaan. Vanaf dan is het een zwarte plek.”