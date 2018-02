Bestuur Vrije Universiteit boos op studenten om lezing van activiste Rasmea Odeh

De controversiële lezing kwam er dinsdagavond dan toch. Activiste Rasmea Odeh is blij dat ze op de campus van de Vrije Universiteit voor jonge mensen over onderdrukking en racisme kan spreken, zegt ze in de microfoon. Maar zonder slag of stoot kwam de bijeenkomst er niet. Reden: Odeh is vijftig jaar geleden voor terrorisme veroordeeld.

Meermalen moest jongerenbeweging en initiatiefnemer Revolutionaire Eenheid de bijeenkomst op het allerlaatst verplaatsen. Eerst zou die plaatsvinden in de Amsterdamse Nassaukerk, en toen die de samenwerking verbrak in het pand van de Turkse Arbeiders Vereniging (HTIB).

Voorzitter Mustafa Ayranci van HTIB zegt dat hij dinsdag op website GeenStijl moest lezen dat Odeh die avond zou spreken. “Ze zeiden mij dat de avond zou gaan draaien om problemen in de Filippijnse gemeenschap in Nederland. Ik voelde mij in de maling genomen, en heb toen gezegd dat ze een andere locatie moesten zoeken.”

'Wij geloven in haar onschuld, anders hadden we haar niet uitgenodigd' Revolutionaire Eenheid

Kraakpand Afgelopen dinsdagavond rond negen uur ging het dan toch door – in kraakpand De Verrekijker op de VU-campus. Zonder toestemming van de universiteit. Daar is de VU boos over. De beheerders van het kraakpand hadden moeten melden dat ze hun ruimte beschikbaar gingen stellen aan Revolutionaire Eenheid, stelt een woordvoerder. “Over Odeh is op zijn zachtst gezegd veel discussie. De geplande discussieavond leidde tot veel ophef op internet en je weet niet wat voor mensen dat in beweging brengt.” Er werken ook studenten en medewerkers in het gebouw, zegt hij erbij. Die ophef is er omdat de van oorsprong Palestijnse Odeh (70) in 1969 levenslang kreeg vanwege haar vermeende betrokkenheid bij een bomaanslag in Jeruzalem. Daarbij kwamen twee studenten in een supermarkt om het leven en raakten negen anderen gewond. Tijdens een gevangenenruil kwam ze in 1980 vrij, nu woont ze in Jordanië.