Bestuur Supportersclub Oranje onder vergrootglas

Om welk bureau het gaat wil Hans Koets, de advocaat van de supportersclub, niet zeggen. Volgens hem moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een afdeling forensic accounting bij een accountantskantoor. De beroepsregels van dergelijke onderzoeksbureaus moeten de onafhankelijkheid garanderen.

De supportersclub is geen activiteit van de KNVB. Tussen de 35.000 leden tellende fanclub en de voetbalbond is wel een samenwerkingsverband. Zo geeft de supportersclub de KNVB Club Card uit waarmee voorrang wordt verkregen bij de kaartverkoop voor wedstrijden van het Nederlands elftal.

Eind augustus toonde de bond zich bezorgd over de ophef en kondigde een gesprek met het SCO-bestuur aan. Dat gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. Volgens Koets is het aanstaande onderzoek "in lijn met wat de KNVB ook voor ogen had". De bond geeft als commentaar op de nieuwe wending dat "de afspraken over de samenwerking worden bewaakt." Dat kan uiteindelijk betekenen dat de overeenkomst met SCO wordt opgezegd, maar dat hangt af van de uitkomst van het onderzoek dat eind dit jaar klaar moet zijn.

Reisjes

De belangrijkste bevindingen van Follow the Money zijn dat de bestuurders van SCO geld van de club ten eigen bate hebben gebruikt. Ze zouden te duur hebben gegeten en reisjes hebben gemaakt naar landen waar Oranje op dat moment niet speelde. Bestuurder Theo Pouw krijgt zelfs het verwijt dat hij een greep in de kas heeft gedaan voor investeringen in een hotel-restaurant in Durgerdam, even boven Amsterdam. Het SCO-bestuur heeft steeds ontkend geld in eigen zak te hebben gestoken.

De website van Supportersclub Oranje meldt vooralsnog niets over de woelige wateren waarin de fanclub is verzeild. Ook over het onderzoek naar de handel en wandel van het drietal vermeldt de site niets. Volgens advocaat Koets worden de 35.000 leden spoedig geïnformeerd.