Bestelbus rijdt in op voetgangers op London Bridge

De Britse politie maakt wel melding van een incident op de London Bridge , maar heeft nog geen details vrijgegeven. Bij de brug, die inmiddels in beide richtingen is afgesloten, zijn gewapende agenten te zien. Het vervoersbedrijf van Londen zegt dat het nabijgelegen metrostation op last van de politie is gesloten.

Een verslaggever van de BBC was ter plekke toen het incident zich voordeed. Volgens de nieuwswebsite zou een man achter het stuur hebben gezeten en met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur op een groep mensen zijn ingereden.

Toen de auto de stoep raakte zou hij een aantal mensen hebben geraakt. Ongeveer vijf mensen zouden gewond zijn geraakt en behandeld worden aan hun verwondingen, aldus de BBC. De politie zou de bestuurder vervolgens hebben gearresteerd.

Westminster Bridge Londen is in opperste staat van paraatheid nadat in maart een een auto op voetgangers op de Westminster Bridge, niet ver van de parlementsgebouwen, inreed. Een 52-jarige man raasde over het trottoir en kwam tot stilstand tegen een hek. Daarna stapte hij uit en stak een politieman dood, voordat hij zelf werd neergeschoten. Door de aanslag kwamen naast de agent vier mensen om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat de aanslagpleger een IS-soldaat was.

