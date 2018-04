Bestelbus rijdt in op een druk terras in Münster, twee doden en zeker twintig gewonden

Diverse Duitse media melden dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief. Süddeutsche Zeitung, NDR en WDR zeggen over informatie te beschikken dat de bestuurder een Duitser is, Jens R., geboren in 1969. Tussen 2014 en 2016 zou hij zijn opgevallen door psychische problemen. Het ministerie van binnenlandse zaken van Noordrijn-Westfalen ontkent noch bevestigt het bericht.

Ook omroep ZDF meldt dat de bestuurder vermoedelijk een Duitser is. Hij zou recent een zelfmoordpoging hebben ondernomen. De autoriteiten gingen aanvankelijk uit van een aanslag, aldus de omroep. Van officiële zijde is nog niets naar buiten gebracht over de bestuurder en zijn mogelijke motieven. De politie, die massaal is uitgerukt, zegt in ‘alle richtingen’ te onderzoeken.

In de bestelbus, een Volkswagen-transporter, is volgens de politie een verdacht object gevonden. Mogelijk gaat het om springstof. Er zou een speciale politie-eenheid ter plaatse zijn om dat te onderzoeken; de binnenstad is afgesloten. Geruchten die rondgaan over een tweede en derde dader zijn niet bevestigd. Ooggetuigen zouden die na het voorval uit de transporter hebben zien vluchten. De politie sprak van een ‘onoverzichtelijke situatie’ en riep op Twitter op om geen geruchten en speculaties te verspreiden.