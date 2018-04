Bestelbus rijdt in op een druk terras in Münster, drie doden en zeker dertig gewonden

De chauffeur is overleden, zo heeft de politie bevestigd. Hij zou zichzelf na de aanslag van het leven hebben beroofd.

De politie bevestigt het aantal gewonden, maar heeft nog geen officieel dodental afgegeven. Er is momenteel sprake van een "onoverzichtelijke situatie", aldus de politie, die tevens iedereen oproept uit de binnenstad weg te blijven. Volgens de plaatselijke autoriteiten gaat het om een aanslag.

Er is inmiddels een grote politiemacht op de been en een deel van het centrum van Münster is afgesloten. De aanslag vond plaats in oude centrum van Münster, dat op zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van het Nederlandse Enschede ligt.