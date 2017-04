Beste klant, kunt u voortaan Thuisbezorgd.nl mijden?

Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Wie geen zin of tijd heeft om te koken, bestelt zijn eten op het web.

Wel nieuw is het heimelijke briefje dat steeds vaker gepaard gaat met uw fu yong hai of stamppot: 'Wilt u alstublieft in het vervolg direct via onze website bestellen? Dank u wel'.

Steeds meer restaurants zijn de voorwaarden van maaltijdbemiddelaar Thuisbezorgd.nl beu. De commissie van 12 procent per bestelling is te hoog en wordt almaar hoger, klagen de uitbaters.

Ook zijn aangesloten ondernemers verplicht op hun eigen website dezelfde prijzen te hanteren als op de site van Thuisbezorgd. Oneerlijk, foetert branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN)."Wij snappen heel goed dat ondernemers klanten vragen Thuisbezorgd te mijden", reageert een woordvoerder.

Voordelen KHN erkent overigens dat de website voordelen heeft. De reclame die Thuisbezorgd maakt, zorgt immers voor extra bestellingen. "Maar ze zijn zo dominant op de markt dat restauranthouders bijna verplicht zijn de site te gebruiken." Volgens de belangenbehartiger moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingrijpen: "De vrijheid van de prijs moet terug naar de ondernemer." De ACM voelt daar nochtans weinig voor. Restauranthouders hebben voldoende alternatieven, stelt de mededingingsautoriteit: "Zet een billboard buiten, gebruik een andere dienst of maak zelf reclame." De ACM wijst er bovendien op dat restaurants vrijwillig een contract hebben getekend. Daar moeten ze zich aan houden. Waar KHN zegt steeds meer klachten te ontvangen over de bezorgservice, valt het volgens oprichter Jitse Groen allemaal reuze mee. "Die klachten bestaan helemaal niet", zegt hij zelfs. Er is volgens hem geen goedkopere reclame mogelijk dan via zijn bedrijf: "Geef ons een tientje en wij maken er bijna 100 euro van." De oprichter van moederbedrijf Takeaway.com, dat in 2016 meer dan 30 miljoen verlies leed, is absoluut niet gediend van de klachten van KHN: "Ze proberen over de rug van een normaal bedrijf hun club te verkopen. Ik vind het schandalig."

