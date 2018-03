Besluit ING om loonvoorstel topman in te trekken met instemming begroet

‘Begrijpelijk en verstandig’ vindt de bankenvereniging. Premier Rutte noemt het een ‘goed’ besluit, en veel politieke partijen in de Tweede Kamer zijn het met hem eens.

ING veroorzaakte afgelopen week grote maatschappelijke commotie toen de raad van commissarissen van de bank de totale beloning van topman Hamers met de helft wilde verhogen naar 3 miljoen euro. De raad liet vanochtend weten daar vanaf te zien onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en samenleving.

"Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat'', liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. ING kreeg afgelopen week talloze reacties van klanten, werknemers en andere belanghebbenden. Ook klanten liepen weg uit protest. "Wij als raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het heeft veroorzaakt'', aldus Van der Veer.

Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder Minister Hoekstra van financiën, maandag

Door het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering op 23 april, hoopt ING een langdurige discussie te voorkomen, omdat die de bank mogelijk schade kan berokkenen. De raad van commissarissen gaat terug naar de tekentafel om tot een nieuw beloningsbeleid te komen waarmee het bestuurders toch een concurrerend salaris kan bieden.

'Verstandig' De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het besluit ‘begrijpelijk en verstandig', zei voorzitter Chris Buijink van de NVB vanochtend. “Een goede relatie met de samenleving is essentieel voor het versterken van wederzijds vertrouwen.'' Vorige week toonde de branchevereniging begrip voor de ophef die was ontstaan, maar benadrukte tegelijkertijd dat banken bij het vaststellen van het beloningsbeleid hun eigen keuzes maken. Die moeten ze dan wel goed uit kunnen leggen, aldus de NVB. Ook premier Mark Rutte vindt het 'goed' dat ING afziet van de forse salarisstijging voor Hamers. De premier noemde die afgelopen vrijdag 'buitensporig'. Rutte hield tot dusver vol dat overheidsmaatregelen tegen riante bankiersbeloningen onverstandig zijn. Minister van financiën Wopke Hoekstra wond er gisteren geen doekjes om. "Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder''. Hoekstra kondigde aan te willen bekijken wat mogelijk is 'om iets aan dit soort situaties te doen', los van de beoogde spoedwet die GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt. Veel politieke partijen in de Tweede Kamer reageerden vanochtend eveneens instemmend. GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een 'belangrijke overwinning'. Wel gaat GroenLinks door met de eigen spoedwet. "Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.''

Jammer Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn eveneens tevreden dat ING zich heeft bedacht. "Goed nieuws!'', zegt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Wel vindt hij nog steeds dat 'we moeten kijken of we dit soort exorbitante verrijkingen kunnen voorkomen'. De VVD vindt het besluit ook 'verstandig', maar "jammer dat eigen inzicht ontbrak en het besluit pas na grote maatschappelijke druk genomen is''. Daarom wil de partij nog steeds "bekijken hoe we dit voor de toekomst beter kunnen regelen." D66-Kamerlid Steven van Weyenberg stelt op Twitter vast dat 'druk van klanten, Kamer en regering werkt'. Zijn CDA-collega Erik Ronnes vindt het 'gelukkig dat ING de bizarre loonsverhoging intrekt. De vraag blijft wel hoe het zover heeft kunnen komen'. Ronnes maakt uit de affaire op dat 'de kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot' is. Hij waarschuwt dat het 'laatste woord hierover nog niet gezegd' is.

Verziekt De PvdA wil 'doorgaan met strengere wetgeving, hogere buffers en het scheiden van nuts- en zakenbankieren. ING toont aan dat we niet moeten verslappen in de strenge aanpak van de financiële sector. Anders komt de verziekte bonuscultuur weer terug die tot de financiële crisis heeft geleid', liet de partij weten. Ook voor SP-Kamerlid Renske Leijten is de kous nog niet af. 'Stap 1 is gewonnen. Nu door met échte mogelijkheden om in te grijpen bij bizarre beloningsvoorstellen', reageert ze op Twitter. 50PLUS is ingenomen met het bewijs dat 'de stem van de ING-klanten telt'. Kamerlid Martin van Rooijen denkt dat de uitlatingen van minister van financiën Hoekstra de doorslag hebben gegeven.