Beschuldigde militairen gaan nu ook zelf aangifte doen: 'Het verhaal rammelt'

Vorig jaar verklaarden drie oud-militairen van de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen in De Volkskrant dat ze tot 2014 in het kader van ‘ontgroeningsrituelen’ door negen collega’s werden vernederd, mishandeld en aangerand. De pesters zouden onder meer hun vinger in de anus van de klagers hebben gestoken. Dat incident paste volgens hen in een klimaat in de kazerne nabij Arnhem waarbij ze onophoudelijk door negen andere militairen werden vernederd. Het drietal is om die reden uiteindelijk uit dienst gegaan.

Ze klaagden ze over de pesterijen bij een interne klach­ten­com­mis­sie, maar daarin bleek een vriend van de beschuldigden te zitten

Interne klachtencommissie Staatssecretaris Barbara Visser en de Tweede Kamer reageerden geschokt en de militaire vakbonden pleitten voor een einde aan ‘ontgroeningspraktijken’ in de kazerne. Defensie stelde een eigen onderzoekscommissie in, die in maart dit jaar in een tussenrapport vaststelde dat de drie klagers in het verleden niet netjes zijn behandeld. Zo klaagden ze over de pesterijen bij een interne klachtencommissie, maar daarin bleek een vriend van de beschuldigden te zitten. Ook raakten de oorspronkelijke verklaringen van het drietal zoek. De pesterijen werden intern volgens de onderzoekscommissie bovendien ten onrechte als een niet-structureel probleem gezien. Uiteindelijk werden in 2013 vier beschuldigde militairen disciplinair bestraft, maar de legerleiding gaf de zaak niet door aan het Openbaar Ministerie, omdat de drie slachtoffers ook zelf geen aangifte deden.

Het verhaal 'rammelt' Inmiddels loopt er bij het Openbaar Ministerie wel een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten. Of het tot een rechtszaak komt, is op dit moment nog niet duidelijk. De onderzoekscommissie van Defensie komt half oktober met haar definitieve oordeel over wat mis ging in Schaarsbergen. De zes militairen die advocaat Michael Ruperti vertegenwoordigt, hebben veel last van de beschuldigingen. Het gaat om een kleine legereenheid zodat het verhaal makkelijk ter herleiden is tot personen. De advocaat zal daarom namens het zestal aangifte doen van smaad, laster en het doen van een valse aangifte. Ruperti zegt dat er een filmpje bestaat waarin juist het klagende trio uitnodigde tot de verkrachting met de vinger. Uit onderzoek van de marechaussee zou blijken dat het verhaal van het drietal ‘rammelt’, aldus Ruperti.

