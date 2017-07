Beschadigde Teeven ziet af van baan bij de Raad van State

De Raad van State is een belangrijke adviseur van regering en parlement en de hoogste bestuursrechter van het land. Bij de zelfverklaard 'crimefighter' zou de rechtsstaat niet in goede handen zijn, luidde de kritiek.

Toen De Groene Amsterdammer in mei uit Teevens mond optekende dat hij als staatssecretaris bezuinigde op de rechtsbijstand voor arme verdachten zodat zij sneller achter de tralies zouden belanden (in zijn woorden 'afknijpen'), leek dat de doodsteek voor zijn kandidatuur.

De 58-jarige Teeven stelde dat De Groene hem woorden in de mond had gelegd en zei na te denken over juridische stappen. Daarvan heeft het opinieblad tot op heden niets vernomen. Teeven heeft De Groene evenmin om rectificatie gevraagd. Hij heeft vooralsnog niet gereageerd op de jongste berichten.

Aftreden Als 'crimefighter' leidde officier van justitie Teeven diverse onderzoeken naar de georganiseerde misdaad. In de politiek profileert hij zich - eerst bij Leefbaar Nederland, toen bij de VVD - op het terrein van justitie. Als staatssecretaris begon hij, naast minister Ivo Opstelten, in 2010 op het ministerie van veiligheid en justitie. Twee jaar geleden traden hij en Opstelten af in de nasleep van de zogenoemde Teevendeal. De Kamer verweet hem informatie te hebben achtergehouden over een schikking met een topcrimineel die hij in de jaren negentig als officier van justitie had getroffen. Na zijn aftreden zat hij tot de verkiezingen van afgelopen maart voor de VVD in de Tweede Kamer. Lees ook dit interview met Fred Teeven (2013): 'Voor sommigen ben ik echt een monster'

