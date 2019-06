Bertens voor het eerst naar de finale in Rosmalen

In de eerste set forceerde Bertens de beslissing bij 3-3, door op de opslag van haar opponente de game te winnen. Die voorsprong gaf ze niet meer weg. Daarvoor hadden beide speelsters eenmaal hun service ingeleverd.

Evenals in de eerste set begon Bertens ook in de tweede set met een break. Bij 4-2 brak de Nederlandse opnieuw, nog wel met een ‘love-game’, en leek het duel min of meer beslist. Rybakina kwam terug tot 5-4, maar in de volgende game benutte Bertens haar eerste matchpoint.

Rosmalen is tot nu het enige toernooi waar haar coach Raemon Sluiter verder kwam dan zij

Hoewel gras niet direct haar favoriete ondergrond is gaat Bertens, in voorbereiding op Wimbledon, goed met de ondergrond om. Bovendien voldoet ze aan de verwachting van het thuispubliek. “Het is voor mij niet gemakkelijk hier tennissen. Maar ik ga het steeds leuker vinden. Ik ben goed bezig. Het gaat elke wedstrijd beter.”

Finale tegen Alison Riske Opnieuw speelde de regen een rol in Rosmalen. Het duel begon vanwege het weer later dan gepland en al in de eerste set was er opnieuw een onderbreking. Haar tegenstandsters in Rosmalen zijn in naam wellicht niet de grootste, wellicht daarom heeft Bertens zich nog een doel gesteld. Rosmalen is het enige toernooi waar haar coach Raemon Sluiter verder kwam dan zij. Sluiter verloor in 2009 in Brabant de finale. Bertens had zich enkele dagen geleden al voorgenomen dat beter te doen. Alison Riske is de andere finaliste. De Amerikaanse versloeg in de halve eindstrijd Veronika Koedermetova uit Rusland. Bertens speelde drie keer eerder tegen Riske en won steeds.

