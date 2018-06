Bertens slaat zich in Parijs met plezier en zonder moeite naar de derde ronde

Het is een illustratief moment voor de nieuwe Kiki Bertens. In de tiende game van de eerste set smijt ze gefrustreerd het racket weg na een gemiste kans en een daaropvolgende lob van haar tegenstandster Aliaksandra Sasnovitsj. Bertens pakt direct de draad weer op en mede door twee aces beslist ze de set alsnog met 6-4 in haar voordeel. Een half uur later pakt ze ook set twee (6-2) en verzekert ze zich van een plaats in de derde ronde van Roland Garros.

Bertens anno 2018 laat zich niet meer onderdompelen in negativiteit. Een jaar terug zou zo'n incident met het racket haar blijven achtervolgen. Nu laat ze het achter zich en concentreert ze zich op het volgende punt. Een gevolg van een andere benadering van het tennis, waarvan Bertens eind vorig jaar de buik vol had. Ze dacht serieus aan stoppen, maar na een periode van reflectie besloot ze haar energie te stoppen in positieve zaken. Prompt keerde het plezier terug.

Op Roland Garros liet Bertens zien dat het met haar vorm op gravel wel goed zit. Nadat ze in de eerste ronde met speels gemak had gewonnen van Arina Sabalenka, kende ze gisteren ook geen problemen met een andere Wit-Russin, Sasnovitsj. Op de nieuwe baan negen serveerde ze sterk (tien aces), had ze voortdurend het initiatief in de rally's en kreeg ze slechts twee breakpoints tegen.

Verleden tijd

De tweede set begon gisteren met enige vertraging. Bertens had problemen met een contactlens en kreeg de hulp van de Portugese umpire Carlos Ramos, die galant een spiegeltje omhoog hield. Had Bertens vorig jaar in de tweede ronde van Roland Garros in een spiegel gekeken, dan had ze een persoon vol twijfels gezien. In de verloren partij tegen de Amerikaanse tiener Catherine Bellis was ze in haar hoofd alleen maar bezig geweest met dingen die fout gingen.

Maar dat is verleden tijd. Op Roland Garros hoopt Bertens een bevredigende punt te zetten achter alweer een uitstekend gravelseizoen, met onder meer de toernooiwinst in Charleston en de finaleplaats in Madrid. Volgens de WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, behoort Bertens tot de beste gravelspeelsters van de laatste vier jaar. Op die ranglijst moet ze alleen de Roemeense Simona Halep voor zich dulden.

Bij de bookmakers geldt Halep, vorig jaar verliezend finaliste, als de favoriet voor de titel met Bertens als serieuze outsider niet ver achter zich. De 26-jarige Westlandse krijgt morgen in de derde ronde te maken met Angelique Kerber. De Duitse tweevoudig grandslamwinnares zegevierde gisteren eenvoudig in twee sets (6-2 en 6-3) over de Roemeense Ana Bogdan.