Bertens oppermachtig naar titel in Madrid

De 27-jarige Wateringse versloeg in de finale de als derde geplaatste Simona Halep in twee sets: 6-4 6-4. Bertens stijgt door haar toernooizege naar de vierde plaats op de wereldranglijst, de hoogste ranking ooit van een Nederlandse tennisster.

Lees verder na de advertentie

Voor Bertens betekende het haar negende toernooizege en tevens de grootste zege uit haar loopbaan. In Cincinnati vorig jaar versloeg ze in de finale eveneens Halep, toen de nummer 1 van de wereld. De Roemeens had in Madrid bij een zege op Bertens de eerste plaats weer kunnen overnemen van de Japanse Naomi Osaka. Dat verhinderde Bertens, die als eerste speelster ooit het graveltoernooi won zonder een set te verliezen.

Met haar unieke zege lost Bertens Betty Stöve af als hoogst gerankte Nederlandse tennisster ooit

Bertens stond voor het tweede jaar op rij in de finale in de Spaanse hoofdstad. Ze verloor daarin vorig jaar van Petra Kvitova. Donderdag nam ze in de kwartfinales revanche voor die nederlaag, door overtuigend af te rekenen met de Tsjechische.

Unieke zege Bertens zag Halep vroeg in de eerste set een break voorsprong nemen. Beide speelsters wonnen vervolgens twee keer elkaars opslagbeurt. Na een achterstand van 4-2 pakte Bertens echter zes games op rij. Ze won de eerste set en nam een break voorsprong in de tweede. Halep was nu degene die zich terugknokte naar 2-2. Bertens sloeg echter meteen weer toe en hield die break vervolgens vast. Met twee aces sloeg ze zichzelf naar 5-3. Een game later, op 5-4, verzekerde Bertens zich op haar derde matchpoint van de grootste titel uit haar loopbaan. Met haar unieke zege lost ze Betty Stöve af als hoogst gerankte Nederlandse tennisster ooit. Stöve bereikte in juli 1977 na haar verloren finale van Wimbledon de vijfde positie. Bertens is maandag de nummer vier van de wereld. Ze gaat eind deze maand als een van de favorieten naar Parijs voor Roland Garros.

Lees ook:

Roger Federer gaat het na drie jaar weer eens op gravel proberen Na drie jaar speelt Roger Federer weer eens op gemalen baksteen. Hij vond dat wel weer eens leuk en spannend.

Indrukwekkende zege van Bertens op Spaans gravel Voor het derde jaar op rij staat de beste tennisster van Nederland in de kwartfinale van het toernooi in Madrid.