Bertens laat zich niet meer afleiden op Roland Garros

Geen internet en televisie. En Whatsapp haalde ze zelfs helemaal van haar telefoon af. Kiki Bertens leefde de afgelopen dagen in stilte naar haar partij in de eerste ronde op Roland Garros toe. “Terug naar dertig jaar geleden, lekker ouderwets”, aldus Bertens, die zich vandaag fluitend voor de tweede ronde op het gravel in Parijs plaatste. De Nederlandse nummer 22 van de wereld won haar wedstrijd tegen de Wit-Russische nummer 48 van de wereld Arina Sabalenka met speels gemak (6-2 6-1).

Lees verder na de advertentie

Bertens had behoefte aan rust na haar uitschakeling in de kwartfinale in Neurenberg, het toernooi dat ze twee keer op rij had gewonnen. “Ik heb me de afgelopen dagen een beetje afgesloten van alles: ik heb WhatsApp verwijderd, mijn telefoon heb ik nauwelijks gebruikt en ik heb niet naar de media gekeken. Ik krijg nergens wat van mee. Ik wil goed mijn rust pakken en me focussen op het toernooi.”

Het vroegtijdige verlies in Duitsland had toch weer aan haar zelfbeeld geknaagd. Ondanks haar succes in Madrid, waar ze een van de beste toernooien uit haar carrière speelde. Bertens won begin mei van wereldtoppers als Caroline Wozniacki, Maria Sjarapova en Caroline Garcia op weg naar de finale in Madrid, dat buiten de vier grandslamtoernooien één van de vier belangrijkste wedstrijden op de WTA-tour is. In de eindstrijd vocht Bertens een hoogstaand duel uit met de Tsjechische wereldtopper Petra Kvitova, die na drie slopende sets de winst naar zich toe trok.

Ik heb WhatsApp verwijderd en ik heb niet naar de media gekeken Kiki Bertens

Met haar prestaties op het Spaanse gravel bewees Bertens dat ze definitief aansluiting heeft gevonden bij de wereldtop. Na Madrid steeg ze naar de vijftiende plaats op de wereldranglijst, haar hoogste klassering ooit. Dat Bertens op gravel een speelster van de buitencategorie is bewees ze twee jaar geleden al op Roland Garros, waar ze in 2016 een droom beleefde toen ze het tot de halve finale schopte. Ze verloor daarin van Serena Williams.

Twijfelaar Na die topprestatie kwam ook het dal waar ze al zo vaak in had gezeten. Bertens is van nature een twijfelaar. Ze vindt het moeilijk om positief te blijven denken. Na de halve finale op een grandslamtoernooi voelden alle prestaties die later kwamen als minder. Vorig jaar ging ze in Parijs roemloos ten onder in de tweede ronde. In de periode erna verloor ze het plezier in haar sport. Ze overwoog zelfs te stoppen met tennis, maar vond een weg terug uit het dal. Op haar geliefde gravel in Parijs geniet ze weer. Bertens werd deze week door de WTA bestempeld als de op één na beste gravelspeelster ter wereld. Simona Halep, de nummer één van de wereld, staat bovenaan die lijst. Maar vertel Bertens die informatie vooral niet. Ze wordt er alleen maar zenuwachtig van. Na de winst op Sabalenka was er veel ontlading. “Mensen verwachten denk ik veel van mij, terwijl ik daar niet veel mee bezig ben. Maar ik ben blij zo te beginnen.” In de tweede ronde wacht er opnieuw een Wit-Russische: Aliaksandra Sasnovitsj. Als Bertens dat duel ook wint, komt ze mogelijk tegenover Angelique Kerber te staan. Twee jaar geleden begon Bertens haar zegetocht richting de halve finale in de eerste ronde met de overwinning op de Duitse, die twee Grand Slams op haar naam heeft staan. Kerber was toen de nummer drie van de wereld en zal de nederlaag nog niet vergeten zijn.