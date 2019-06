Bertens droomde van een ander slot van het ‘Kiki-Open’

De nieuwe Roland Garros-kampioene Ashleigh Barty wist wel wat ervoor nodig was om van gravel te leren houden. Een titel. Iets soortgelijks zou voor Kiki Bertens kunnen gelden. Gisteren kreeg ze een mentale dreun te verwerken in de finale op het grastoernooi van Rosmalen. Ze verloor de finale van de Amerikaanse Alison Riske, nadat ze vijf matchpoints had laten liggen. Ze verloor met 6-0 5-7 6-7.

Lees verder na de advertentie

“Natuurlijk doet dit heel veel pijn”, zei Bertens. “Ik heb gescholden en gehuild. Dit had mijn tiende titel kunnen worden, mijn eerste op gras, en in eigen land. Ik was er zo dichtbij.”

Uitgegleden Bertens was op weg naar de zege toen ze met een voorsprong van 6-0 en 1-0 uitgleed. Ze voelde iets ‘knappen’ bij een spier bij haar lies en onderging een blessurebehandeling buiten de baan. “Het is een gevoelige plek, het is daar snel stijf. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar ik wil het verlies niet aan het fysieke wijten. Uitglijden kan gebeuren op gras. Je moet ook met een pijntje door kunnen spelen.” Ik wil het geen worsteling noemen, dat klinkt te zwaar, maar ik zoek naar iets beter spel Kiki Bertens Na de behandeling stapte ze de baan weer op, waarna ze zonder zichtbare problemen het spel hervatte. Riske gebruikte de pauze om na te denken hoe ze de wedstrijd kon omkeren. Ze kwam vaak naar het net en wist precies wat ze moest doen op belangrijke momenten. Daardoor kantelde de wedstrijd. Riske, die zich wel thuis voelt op gras, werkte vijf matchpoints van Bertens weg, won de tweede set en pakte de winst in de derde set met haar eerste matchpoint. “Voor hetzelfde geld mist ze zo’n lage volley wel een keer”, zei Bertens. “Bij mij zit er af en toe wat twijfel in. Ik wil het geen worsteling noemen, dat klinkt te zwaar, maar ik zoek nog naar iets beter spel. Grastennis gaat me van nature totaal niet makkelijk af.”

Topspin Bertens is op gras één van haar grote wapens kwijt. De topspin die op haar geliefde gravel metershoog opspringt, komt op het natte gras slechts tot heuphoogte van de tegenstander. Bertens zoekt volgens haar coach Raemon Sluiter nog naar haar identiteit op gras. “Het blijft schaven en sleutelen naar het juiste spel voor haar. Ze begint nu met gepaste tegenzin aan te vallen. Maar het blijft zoeken naar de balans.” Behalve de omschakeling van gravel naar gras kostte het Bertens veel energie om met de druk om te gaan in Rosmalen, dat net zo goed het ‘Kiki-Open’ had kunnen heten. De hele week draaide het alleen maar om de Nederlandse nummer vier van de ­wereld. Ik heb handtekeningen uitgedeeld en foto’s gemaakt. Met titel was het nog mooier geweest. Kiki Bertens Zelfs bij de trainingen van Bertens zaten de tribunes vol. Van haar had het allemaal niet gehoeven, al is ze blij met wat ze op dit moment voor het Nederlandse tennis betekent. “Ik vind dat nog steeds best wel lastig”, zei Bertens geëmotioneerd. “Ik heb het hier zo goed mogelijk proberen te doen. Handtekeningen uitgedeeld, ­foto’s gemaakt. Met een titel was het nog mooier geweest.”

Wennen Om meer speeltijd te krijgen om op gras te wennen, speelde Bertens ook in het dubbelspel in Rosmalen. In principe dubbelt Bertens niet meer, tenzij het een voordeel kan zijn, zoals bij de voor haar lastige omschakeling naar gras. Samen met landgenote ­Demi Schuurs kwam ze tot de halve finale. In de voorbereiding op Wimbledon speelt Bertens ook nog het toernooi van Eastbourne. Tenzij ze straks toch meer last blijkt te hebben van de glijpartij in Rosmalen dan gedacht. “Ik moet kijken of ik fit genoeg ben.”

Lees ook: