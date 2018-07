Bertens bezwijkt onder de druk

Het tennissen op gras roept nog altijd geen warme gevoelens op bij Kiki Bertens, al neemt ze dit jaar wel op een andere manier afscheid van het grasseizoen dan in voorgaande jaren. Het bereiken van de kwartfinales op Wimbledon heeft haar de bevestiging gegeven dat ze ook goed kan spelen op snellere banen. Maar toch ligt haar hart er niet. “Misschien begin ik volgend jaar met een minder haatgevoel aan de grastoernooien.”

De komende maanden zal Bertens zich wellicht realiseren welke mogelijkheid ze had om dit jaar historie te schrijven op Wimbledon. Met Venus Williams en Karolina Pliskova versloeg ze met imponerend tennis twee speelsters uit de mondiale toptien en haar tegenstandster van vandaag in de kwartfinales, Julia Görges, had in de voorgaande vijf bezoeken aan Londen niet een partij gewonnen.

Maar tegen haar Duitse vriendin en parttime dubbelpartner kon Bertens het niet bolwerken. Op een volgepakt Court One had ze de hele partij het gevoel dat ze de mindere speelster was. Of zoals haar coach Raemon Sluiter het verwoordde: “Görges had haar zolang bij de strot tot ze knakte.” En dus bleef de historische halve finales op het Londense gras buiten bereik. Bertens: “Er waren mogelijkheden, maar hier houdt het op.”

Powertennis

Toch kon Bertens Görges twee sets lang bijbenen. Tot 6-3, 5-5 en 15-30 op de opslag van de Duitse leek een nieuwe stunt in de maak. Maar daarna bezweek de Nederlandse onder de toenemende druk van Görges. Ze leverde de tweede set in en ze maakte in de derde set slechts elf punten. Die terugval had volgens Bertens geen fysieke oorzaak, maar had alles te maken met het aanvallende powertennis van Görges.

Bertens zocht wel naar mogelijkheden om Görges aan te pakken, maar ze vond de oplossingen niet. Waar ze eerder dit jaar op het gravel van Charleston de Duitse nummer dertien van de wereld slechts drie games had gegund, daar werd ze op het gras van Wimbledon steeds voor vraagtekens gesteld. “Als ik agressiever ging spelen maakte ik fouten, als ik gas terugnam zat zij er bovenop.”

“Het was goed te zien dat het mega-aanvallende tennis dat Kiki hier bij vlagen heeft laten zien voor haar minder natuurlijk is dan bij iemand als Görges”, zei Sluiter na de nederlaag van 3-6, 7-5 en 6-1 van zijn pupil. “Dat is een van de dingen waaraan we moeten werken. Alles is work in progress. Het niveau bij Kiki is hoog, nu is het polijsten, polijsten en polijsten.”

Sluiter vindt dat Bertens zich niet langer alleen een gravelspecialist kan en moet noemen, al erkende hij ‘dat er een aantal dingetjes had meegezeten’. Hij doelde op de loting in de eerste twee ronden en op het warme weer waardoor de stuit op de hardere banen hoger was. “Maar tegen Venus Williams en Pliskova heeft ze het waanzinnig gedaan. Ik heb soms echt een gelukzalig gezicht gezien. Met aanvallender tennis kan ze ook op snelle banen domineren.”