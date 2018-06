Bert Jan Blok laat de romantiek van oude motoren herleven

Acht motoren heeft hij op zijn naam staan, maar slechts eentje doet het, vertelt Bert Jan Blok (36). Hij is ontwerper en bouwer van motoren, daarnaast repareert hij ze ook. Zes jaar geleden begonnen hij en zijn vriendin Jene Bons (29) met Outsiders Motorcycles. Inmiddels sleutelt hij fulltime aan tweedehands motoren. “Je ziet wel vaker dat motorbouwers zelf geen goed werkende motor hebben”, zegt Blok. Ze kunnen niet zo lang op een motor rijden zonder te denken: dit moet anders, dat rijdt niet lekker. “Binnen de kortste keren ligt zo’n motor weer half uit elkaar.”

Lees verder na de advertentie

De looks van een oude motor, maar niet het gedonder

Blok legt in zijn werkplaats in Groningen de laatste hand aan een Triumph Bonneville uit 2008. “Een relatief nieuwe motor voor zijn doen”, zegt hij. “Deze klant wil de looks van een oude motor, maar niet het gedonder.” En dus is er van de oorspronkelijke motor weinig over, lacht hij. “Alleen het motorblok is nog origineel.” De tank komt bijvoorbeeld uit 1974, en is van een Suzuki. Het zadel laat Blok opnieuw maken door een bevriende zadelmaker en veel onderdelen maakt hij zelf.

© mark meisner