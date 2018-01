Beroerde arbeidsomstandigheden en dwangarbeid in kledingsector India

Om de Indiase economie op te pompen worden in zeven jaar tijd 400 miljoen Indiërs bijgeschoold. Het programma dat premier Modi hiervoor in 2015 lanceerde, Skill India, moet van India het productiehuis van de wereld maken. Maar jonge vrouwen die in onderwijscentra worden klaargestoomd voor de textielindustrie, krijgen niet altijd het eerlijke verhaal te horen. Ze migreren binnen India voor een baan die veel wegheeft van gedwongen arbeid.

Onderzoek in Bangalore, met 1200 fabrieken en 500.000 werknemers India’s textielhoofdstad, laat volgens de lokale vakbond Garment Labour Union (GLU), Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep (LIW) zien dat migranten ook worden misleid. Ze krijgen minder salaris dan beloofd, moeten toch hun eten en verblijf zelf betalen, en zijn niet vrij om te gaan waar ze willen. Hun hostels staan onder controle van de fabriek en de omstandigheden zijn vaak slecht.

57 procent vrouwen

Gedwongen arbeid betekent volgens de International Labour Organisation dat de arbeider bijvoorbeeld andere taken moet doen dan was afgesproken bij de rekrutering of dat iemand niet vrijwillig mag vertrekken. In 2016 verrichtten 16 miljoen mensen wereldwijd gedwongen arbeid in de private sector, meldde de VN-organisatie vorig jaar september. Van die slachtoffers is 57 procent vrouw.

Vakbonden schatten dat er 15.000 tot 70.000 migrantenarbeidsters uit het noorden en oosten van India in Bangalore zijn komen werken. Offici­ële cijfers zijn er niet, de overheid heeft geen zicht op deze groep. De door vrouwen geleide vakbond GLU ondervroeg in Bangalore 63 arbeidsters, waaronder 42 migranten, uit drie fabrieken van grote producenten.

Uit het gisteren gepubliceerde onderzoek blijkt dat migranten er vaak slechter aan toe zijn dan lokale arbeidsters, die kunnen terugvallen op hun familie, vaker lid zijn van een vakbond en bij misstanden sneller naar een andere werkgever stappen.

Een groot manco is dat migranten de lokale taal niet spreken, Kannada. Ook kennen ze hun rechten niet altijd. Na de lange werkdagen zijn ze niet vrij om de deur uit te gaan, volgens bewakers is dat voor hun eigen veiligheid. Ze maken meer overuren dan lokale arbeiders en niet altijd betaald. Als een klus nog niet af is, werken ze soms op hun enige vrije dag, ook door intimidatie.