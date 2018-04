Beroepsziekte is een blinde vlek bij werkgevers en bedrijfsartsen

Het is een sluipmoordenaar uit het zicht van de werkgever: de beroepsziekte. Jaarlijks overlijden meer dan vierduizend werknemers aan een ziekte die ze op het werk hebben opgelopen. Maar 80 procent van de slachtoffers is dan al gepensioneerd, waardoor er bij de ondernemer geen alarmbellen afgaan.

Lees verder na de advertentie

Bij beroepsziekten met dodelijke afloop gaat het vooral om kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Meestal komt dat door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartsstof. Ruim honderdduizend mensen werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, meldt de Inspectie SZW in de Staat van de Arbeidsveiligheid die vandaag is verschenen.

Het aantal mensen dat door hun werk ziek is geworden, bedroeg in 2016 rond de 210.000 werknemers, zo blijkt uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. “Na een eeuw waarin veel geïnvesteerd is in het veiliger maken van machines is het nu tijd om de cultuur en het gedrag op de werkvloer aan te pakken”, stelt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

De helft van de bedrijfsartsen doet nooit melding van een beroepsziekte, terwijl het wettelijk wel verplicht is

Slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft 80 procent van de risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd naar de grenswaarden van gevaarlijke stoffen. Kuipers: “Met grote consequenties. Naast de werknemer en zijn nabije omgeving, krijgt ook de samenleving als geheel een torenhoge rekening gepresenteerd.”

Helft bedrijfsartsen zwijgt Het zijn niet alleen de werkgevers die nalatig zijn, ook bedrijfsartsen zijn al decennialang te weinig alert op beroepsziekten. De helft van de bedrijfsartsen doet nooit melding van een beroepsziekte, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Sinds 2017 is het mogelijk om bedrijfsartsen die geen melding doen te beboeten, maar dat gebeurt nog niet. En het aantal meldingen is sindsdien zelfs omlaag gegaan. Naast onwil is het ook onwetendheid waardoor de bedrijfsarts geen melding doet van arbeidsgerelateerde aandoeningen. De bedrijfsarts ziet het simpelweg vaak niet. Het vorige kabinet heeft laten uitzoeken of er draagvlak is voor een expertisecentrum beroepsziekten, maar werkgevers voelden er niets voor en hielden de komst tegen. Preventie kan de meeste beroepsziekten voorkomen, stelt de Inspectie in haar rapport. Om werknemers beter te informeren over de stoffen waarmee zij werken, lanceert de Inspectie SZW in samenwerking met vakbond FNV, de Stoffencheck. Deze app geeft informatie over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Zo wordt een toelichting gegeven op de pictogrammen die vaak op verpakkingen staan. Ook wordt uitgelegd wat de grenswaarden van stoffen zijn en wat je zelf kunt doen om risico’s te voorkomen. Naast dodelijke ziektes, zijn het vooral psychische aandoeningen en rug- en gewrichtsklachten waar mensen last van krijgen als gevolg van werkzaamheden. Werknemers in de zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening hebben het meest te kampen met beroepsziekten. Het aantal burn-outklachten, depressie en rugaandoeningen springen eruit.