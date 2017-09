Beroepsverbod voor verpleegster die afzag van reanimeren

Dat oordeelde het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Groningen vandaag. De tuchtrechter rekent het de vrouw zwaar aan dat ze twee jaar geleden zonder een arts te consulteren afzag van reanimatie bij een 72-jarige patiënt. De man, die leed aan darmkanker met uitzaaiingen in de lever, kreeg een hartstilstand in de avonddienst die de verpleegkundige draaide in het ziekenhuis in Winschoten.

De vrouw schatte zelf in dat reanimatie bij iemand die er zo slecht aan toe was, niet alleen zinloos zou zijn maar hem ook een 'verschrikkelijke dood' zou opleveren. Ze wist echter dat voor hem de afspraak was om wel te beginnen met reanimatie in noodsituaties. De verpleegkundige heeft daarmee haar taak als zorgverlener ernstig verzaakt, oordeelt de tuchtrechter. Ze heeft hem 'iedere kans om te overleven' ontnomen. De zeventiger stond ingepland voor een operatie in het universitair ziekenhuis in Groningen. De verpleegkundige zei overigens bij de behandeling dat ze daarvan niet op de hoogte was.

Gewetensnood

Tegen toegesnelde collega's die vroegen of reanimatie nodig was, liet de verpleegkundige weten dat het niet hoefde. Ook dat rekent de tuchtrechter haar aan, op deze manier heeft ze de andere verpleegkundigen achteraf in ernstige gewetensnood gebracht. Ook het verslag dat de vrouw maakte van het overlijden, was volgens de tuchtrechter onvolledig. Zorginspectie IGZ had de vrouw voor de tuchtrechter gedaagd nadat het ziekenhuis in Winschoten de calamiteit had gemeld.

De verpleegkundige is inmiddels ontslagen door het ziekenhuis, ze is 65 jaar, bijna toe aan pensioen en ze heeft verklaard nooit meer te willen werken in de zorg. De tuchtrechter vindt dat niet genoeg en is bovendien bezorgd dat de vrouw tijdens de behandeling van de tuchtzaak heeft volgehouden dat een verpleegkundige een onafhankelijke beoordeling kan maken van de noodzaak tot reanimatie. Dat is in het ziekenhuis voorbehouden aan de arts.

Om te voorkomen dat ze zich alsnog bedenkt wordt haar inschrijving in het register voor zorgverleners doorgehaald. Die zwaarste tuchtrechtelijke maatregel wordt ook uitgedeeld omdat de vrouw het vertrouwen in de medische stand volgens de tuchtrechter ernstig heeft beschadigd. Dat betekent dat ze nooit meer mag werken als verpleegkundige.

