Beroemde Russische VN-diplomaat Vitali Tsjoerkin plotseling overleden

De 64-jarige diplomaat zou volgens Amerikaanse bronnen ’s ochtends met hartklachten naar het ziekenhuis zijn gebracht. Maar over de officiële doodsoorzaak is nog niets bekend.

Tsjoerkin die vandaag 65 zou zijn geworden, is al sinds 2006 werkzaam als ambassadeur voor de Verenigde Naties en was het langstzittende lid van de Veiligheidsraad. De man was geliefd in het Kremlin omdat hij het Russische standpunt helder en diplomatiek wist te verwoorden. Hij sprak als enige een veto uit tegen de oprichting van een VN-tribunaal om de daders van de ramp met de MH17 te berechten. Ook verdedigde hij uit alle macht de Russische bombardementen op de Syrische stad Aleppo. Vaak tot woede van de andere leden van de Veiligheidsraad. De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power beschuldigde Rusland, Syrië en Iran ervan wreedheden te hebben begaan in Syrië. Tsjoerkin reageerde gevat: “Deze Amerikaanse vertegenwoordiger doet alsof zij Moeder Teresa is. Alsjeblieft, denk even na over welk land je vertegenwoordigt en welke negatieve prestaties jullie hebben geleverd.”

Hij werd gewaardeerd om zijn humor en zijn kennis van zaken

Ondanks de botsingen met andere VN-diplomaten is Tsjoerkin geliefd in New York. Hij werd gewaardeerd om zijn humor en zijn kennis van zaken. Power noemde Tsjoerkin vandaag een ‘diplomatieke maestro.’ Volgens de Franse VN-ambassadeur Francois Delattre was er ‘wederzijds respect’ tussen hem en Tsjoerkin.

De Rus begon als woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken ten tijde van de Sovjet Unie. Hij was ook ambassadeur in België en Canada.

