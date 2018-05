Berlusconi maakt pas op de plaats, coalitieonderhandelingen tussen Lega en Vijfsterren van start

Er is na twee maanden vruchteloos overleg toch weer een sprankje hoop op de vorming van een Italiaanse regering. Oud-premier Silvio Berlusconi neemt - na grote druk - een stapje terug en zegt de vorming van een coalitie tussen de Vijfsterrenbeweging en de Lega niet in de weg te staan. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe gesprekken tussen de twee partijen.

Een derde van de Italiaanse kiezers sprak op 4 maart haar vertrouwen uit in de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. De rechtste Lega (voorheen Lega Nord) haalde ook veel stemmen binnen. Ondanks enkele raakvlakken tussen de populistische partijen - ze zijn tegen de budgetbeperkingen van de Europese Unie, willen de pensioenleeftijd verlagen en willen de immigratie terugdringen - leidden onderhandelingen de afgelopen maanden tot niets.

Het grootste obstakel: Berlusconi en zijn Forza Italia. De partij van de oud-premier is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wil laten vallen. De Vijfsterrenbeweging weigert echter iets te maken te hebben met de door schandalen geplaagde zakenman.

Om deze patstelling te doorbreken, zei de 81-jarige Berlusconi daarom een poging tot samenwerking tussen de partijen niet tegen te houden. Al ging dat niet van harte; hij acht de Vijfsterrenbeweging nog steeds te onvolwassen om te regeren.

Nieuwe coalitiegesprekken

Vrijwel direct na deze mededeling gingen de Lega en Vijfsterrenbeweging opnieuw met elkaar in gesprek. In een gezamenlijke verklaring lieten ze gisteren weten 'significante stappen' te hebben gezet met de vorming van een regering en de nominatie van een premier.

"Ik kan mijn vreugde en geluk niet verbergen dat we eindelijk kunnen beginnen met het oplossen van de problemen in Italië", schrijft Luigi Di Maio, leider van de Vijfsterrenbeweging, op Facebook. Wie er in aanmerking zou komen voor het premierschap of de belangrijke ministerposten, is nog niet bekend.

Begin deze week stuurde president Sergio Mattarella nog aan op de vorming van een zakenkabinet, een soort 'neutrale' regering. Deze overgangsregering zou tot het einde van het jaar aanblijven, waarna er nieuwe verkiezingen zouden komen.

De Vijfsterrenbeweging en Lega waren fel tegen dit besluit, aangezien Italianen volgens hen voor verandering hadden gestemd en niet voor een stel technocraten zonder band met de bevolking.

Nu lijkt deze tussenvorm vooralsnog van de baan. Mattarella heeft de twee partijen tot zondag gegeven om de uitkomst van hun overleg te presenteren.