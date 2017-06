Berlusconi is terug, tot vreugde van de kiezers

"Ik ben er weer. En dat is te zien." Glunderend reageert Silvio Berlusconi op de resultaten die zijn centrumrechtse partij bij gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen zondag, heeft behaald. Forza Italia, verenigd met de rechtse anti-immigatiepartij Lega Nord, pakte stad na stad: onder meer Verona, Pistoia, L'Aquila en het altijd zo linkse Genua hebben nu een rechtse burgemeester. Commentatoren spreken van een flop voor de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse regerende Democratische Partij. Volgens Berlusconi is zijn verrassende verkiezingswinst te danken aan het feit dat hij zich persoonlijk in de verkiezingscampagne heeft gestort: "Zesenveertig interviews op lokale televisiestations zijn een injectie van vertrouwen geweest".

Al blijft Berlusconi natuurlijk toch Berlusconi

En zo lijkt Silvio Berlusconi bezig met een comeback. De omstreden miljardair, meermaals premier van Italië en inmiddels 80 jaar, was uit de schijnwerpers verdwenen door een veroordeling voor belastingfraude en een hartoperatie. Zonder zijn aanwezigheid zakte zijn partij in. Maar ineens is hij er dus weer: op het politieke toneel, op televisie, op Facebook. Zijn stem kraakt wat meer en zijn hals is gerimpelder, maar voor de rest doet de plastische chirurgie wonderen.

Forza Italia krabbelt in de peilingen op en zou nu goed zijn voor 14 procent van de stemmen. Dat is lang niet zo veel als de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij, die elk op het dubbele kunnen rekenen. Maar omdat een nieuw parlement bij landelijke verkiezingen − die uiterlijk in mei 2018 moeten worden gehouden − waarschijnlijk wordt gekozen met een kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging, zal er een coalitieregering moeten komen. En daar ruikt Berlusconi kansen. Vanwege die belastingfraude kan hij zelf niet worden gekozen, maar bij de formatie kan zijn partij wel doorslaggevend zijn.

Melania Om de gunst van de kiezer te winnen, presenteert Berlusconi zich wel een tikje anders dan in zijn gloriejaren. Hij is nu de kalme staatsman, die niet meer voortdurend hitsig achter vrouwen aanzit. En: hij paait kiezers die van dieren houden. In filmpjes zagen zijn hem met Pasen knuffelen met van de slacht geredde lammetjes en vorige maand vertederd met vijf witte hondjes dollen. De strategie lijkt te werken: kiezers weten hem weer te vinden, mogelijk teleurgesteld door de eindeloze ruzies bij links en de bestuurlijke blunders bij de Vijfsterrenbeweging. Al blijft Berlusconi natuurlijk toch Berlusconi. Toen hem vorige week in een talkshow op tv werd gevraagd wat hem bevalt aan de Amerikaanse president Donald Trump was zijn antwoord: "Zijn vrouw, Melania".

